

Dünyayı sarsan offshore skandalı Panama belgelerinde yolsuzluğun boyutu her geçen gün büyüyor. Şimdilik Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu'nun (ICIJ), Mossack Fonseca hukuk firmasından sızdırdığı 11.5 milyon adet belgede sadece siyasetçilerin adı açıklansa da 28 Alman bankasının adının geçtiği iddia edildi. Panama belgelerini yayımlayan Alman Süddeutsche Zeitung (SZ) gazetesi aralarında Deutsche Bank'ın da bulunduğu bankaların Panama'daki hukuk firması Mossack Fonseca'nın hizmetlerinden faydalandığı öne sürüldü. Bu bankaların bin 200'den fazla paravan şirket, Deutsche Bank'ın 2007'ye kadar 400'den fazla offshore şirket kurduğu ve 50'sinin aktif olduğu belirtildi. Deutsche Bank'ın yanı sıra Commerzbank, Dresdner Bank ve BayernLB'nin de şirketin hizmetlerinden faydalandığı ancak adı geçen bankaların iş modellerini değiştirdikleri yönünde açıklamalar yaptığı kaydedildi.







UBS VE HSBC DE VAR



UBS ve diğer bankaların artan ABD incelemeleri karşısında müşterilerinin off-shore şirketlerinden kendilerini uzak tutmakta zorlandıkları belirtiliyor. Kayıtlar özellikle Avrupalı bankaların müşterilerine bu offshore şirketlerin kuruluşlarında nasıl yardımcı olduklarını da ortaya çıkaryor. HSBC ve iştiraklerinin oluşturdukları paravan şirketler Mossack Fonseca aracılığıyla kurulan şirketlerin 2 bin 300'ünü oluşturuyor. UBS ve Credit Suisse de bin 100'er şirket ile HSBC'yi takip ediyor. Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, "Uluslararası toplum Panama gibi ülkelere şeffaflık alanı oluşturulması için baskı yapmaya devam etmeli" değerlendirmesinde bulundu.







ESAD YAPTIRIMLARI PANAMA'YLA DELDİ



Mossack Fonseca hakkında, sızdırılan belgelerle ilgili soruşturma açılacağı bildirildi. Panamalı savcıların belgelerle ilgili hukuk firmasına yönelik inceleme başlatacakları açıklandı. Öte yandan Uluslararası yaptırımlar listesinde yer alan üç Suriyeli şirketin, Panama merkezli hukuk firması Mossack Fonseca'nın hizmetlerini kullanarak Esad rejiminin sürdürdüğü savaşı finanse ettiği iddia edildi.







İZLANDA BAŞBAKANI İSTİFA ETTİ



Panama belgeleri yayınlandıktan sonra bir offshore şirketinde milyonlarca dolar yatırımı olduğu suçlamasıyla karşı karşıya kalan İzlanda Başbakanı David Gunnlaugsson istifa etti. Devlet Başkanı Olafur Ragnar Grimsson'dan parlamentoyu feshetmesi ve erken seçim kararı almasını isteyen Gunnlaugsson, bu teklifi kabul edilmeyince istifa etti. Belgeler Gunnlaugsson'un eşinin 2007'de bir offshore şirketi satın aldığını ortaya koymuştu.







SAĞCI LİDER LE PEN DE LİSTEDE



Fransa'da aşırı sağcı Ulusal Cephe (FN) lideri Marine Le Pen'in, Mossack Fonseca'yla yakın olan işadamları aracılığıyla firmayla işbirliği yaparak seçim kampanyasını finanse ettiği iddia edildi. Le Pen'in Frederic Chatillon ve eski muhasebe sorumlusu Nicolas Crochet aracılığıyla çalışmalarını yürüttüğü açıklandı.