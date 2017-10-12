PANAMA, SKANDAL GOL KARARIYLA DÜNYA KUPASINA GİTTİ
Dünya Kupası Elemelerinde Panama, Kosta Rika maçını 2-1 kazanarak turnuvaya gitmeyi garantiledi. Maça damga vuran olay ise, dışarı giden topa hakemin gol kararı vermesi oldu.
Dünya Kupası CONCACAF Elemeleri'nde son maçların ardından Dünya Kupası'na giden takımlar kesinleşti. ABD, son maçta deplasmanda Trinidad Tobago'ya 2-1 mağlup olup ve Panama'nın da Kosta Rika'yı 2-1 yenmesiyle Dünya Kupası şansını kaybetti. ABD, 1986'dan sonra ilk kez bir Dünya Kupası'nda yer alamayacak.
PANAMA TARİHİNDE İLK KEZ DÜNYA KUPASINA KATILDI
Panama, Kosta Rika karşısında aldığı 2-1'lik galibiyetle adını Dünya Kupası'na yazdırdı. Mağlup olan Kosta Rika ise daha önce Dünya Kupası'na katılmayı garantilemişti. Panama tarihinde ilk kez bu başarıyı elde etti. Dünya Kupası'nı daha önce garantileyen takımlardan Meksika ise son maçında deplasmanda Honduras'a 3-2 mağlup oldu.
DIŞARI GİDEN TOPA GOL KARARI ÇIKTI
Panama ile Kosta Rika arasında oynanan tarihi maçta skandal bir hakem hatası yaşandı. Panama'nın beraberlik golünde top kalenin yanından dışarı giderken maçın hakemi yan hakemini dinleyerek pozisyona gol kararı verdi.
Kaynak: haberinburada
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