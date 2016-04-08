

İzlanda Başbakanı Sigmundur David Gunnlaugsson'un istifasının ardından Panama Belgeleri depremi yayılıyor. İngiltere Başbakanı David Cameron, kamuoyu baskısı karşısında ölmüş babasına ait bir hayali şirkette hisseye sahip olduğunu kabul etti. Belgelerde adı geçen Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri hakkında da soruşturma açıldı.



İngiltere Başbakanı David Cameron, ITV televizyonuna yaptığı açıklamada, Başbakanlık görevine başlamadan önce eşiyle birlikte Blairmore Investment Trust şirketinden 37 bin euroluk hisse satın aldığını, ancak beş bin hisseyi 2010 yılında göreve gelmeden birkaç ay önce sattığını söyledi. Hiçbir suçlamayı kabul etmediğini belirten Cameron, “Gerçekten de saklayacak birşeyim yok. Biri kirada iki evim var. Bir de Başbakan olarak maaş alıyorum. Artık hisselerim yok, ama tasarruflarım var“ diye konuştu.







İngiliz medyası, Cameron'un 2010 yılında ölen babasının yatırım fonu şirketinin on yıllar boyunca vergi kaçırdığını bildirmiş, Cameron iki gün önce yaptığı açıklamada ailesinin mali işlerinin ‘özel mesele‘ olduğunu söylemişti.







Arjantin'de soruşturma







Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri de hayali şirketlerle ilgili suçlamaları reddederek, “Resmi mal beyanımda kötü niyetle hiç birşeyi saklamışlığım yok. İçim rahat. Yasalara uygun davrandım. Saklayacak birşeyim yok“ diye konuştu.







Geçen aralık ayında yolsuzlukla mücadele vaadiyle göreve seçilen Macri, Cuma günü gerekli tüm bilgileri yargıca sunacağını açıkladı. Başsavcılık, iki offshore şirketiyle ilgili olarak Macri hakkında soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.







Uluslararası Otomatik Enformasyon Değiş-Tokuşu sistemine dahil olmadığı için vergi cenneti olarak bilinen Panama, ifşa edilen belgeler sonrasında mali verilerin paylaşımı konusunda Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) ile müzakerelerin derinleştirileceğini açıkladı.







“Haber kaynağının yaşamı tehlikede“







Bu arada Panama Belgelerini yayınlayan medya kuruluşlarından Süddeutsche Zeitung, bilgileri sızdıran haber kaynağını ne pahasına olursa olsun korumaya çalışacağını açıkladı. Gazetenin Genel Yayın Yönetmeni Wolfgang Krach, haber kaynağının gizliliğinin, belgelerin kendilerine iletilmesi için öne sürülen koşullardan biri olduğunu kaydeden Krach, ayrıca haber kaynağının son günlerde ölüm tehlikesi altında olduğu mesajını ilettiğini kaydetti.







Aralarında çok sayıda devlet ve hükümet başkanının da bulunduğu kamuoyunda tanınmış kişilerin vergi kaçırmak için Panama'da hayali şirket kurduğunu gösteren belgeler medyaya sızdırılmış, dünyanın çeşitli ülkelerindeki gazetecilerden oluşan ağ, verileri değerlendirerek haberleştirmeye başlamıştı.