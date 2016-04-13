

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Panama başsavcısının talimatı üzerine harekete geçen polis ekiplerine, organize suçlar biriminden yetkililer de eşlik etti. Başkent Panama City'deki baskın sırasında polis bir engelleme ile karşılaşmadı.







Başsavcılıktan yapılan açıklamada, aramanın şirketin yasadışı faaliyetlerle bağlantısını ortaya çıkaracak belgeleri ele geçirmeye yönelik olduğu ve Mossack Fonseca'yla birlikte çalışan diğer şirketleri de kapsayacağı söylendi.







Mossack Fonseca yasadışı bir işlem yapmadığını ve belgelerin Panama dışından yapılan bir siber saldırıyla sızdırıldığını savunuyor.