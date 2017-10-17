PANAMA BELGELERİNİN MALTA AYAĞINI ORTAYA ÇIKARAN GAZETECİ ÖLDÜRÜLDÜ!
Malta'da muhalif duruşuyla bilinen ve Panama belgelerinin Malta ayağına dair bilgileri ortaya çıkaran gazeteci Daphne Caruana Galizia, aracına konulan bombayla öldürüldü.
Malta'da muhalif duruşuyla bilinen araştırmacı gazeteci ve blogger Daphne Caruana Galizia, otomobiline konulan bombanın patlaması sonucu yaşamını yitirdi.
PANAMA BELGELERİNİN MALTA AYAĞINI ORTAYA ÇIKARMIŞTI
Dünya çapında geçen yıl patlak veren ve kamuoyunda "Panama Belgeleri" diye bilinen olayın Malta ayağına dair ortaya çıkardığı bilgilerle gündeme gelen 53 yaşındaki Galizia, Bidnja semtindeki evinin yakınlarında, akşam saatlerinde otomobiliyle seyir halindeyken meydana gelen patlamada öldü.
BÜYÜK ÇAPTA PATLAYICI KULLANILMIŞ, OLAY SUİKAST
Malta basınına yansıyan haberlerde, otomobilin infilak ettiği yerde oluşan çukurun büyük çapta patlayıcı kullanıldığını gösterdiği ve olayın suikast olma ihtimalini güçlendirdiği ifade edildi. Olayla ilgili savcılık soruşturma başlatırken, Malta Ordusundan bomba imha ekipleri de olayı aydınlatmak üzere inceleme başlattı.
15 GÜN ÖNCE ÖLÜM TEHDİTLERİ ALDIĞINI SÖYLEMİŞ
Daphne Caruana Galizia'nın, 15 gün önce savcılığa ölüm tehditleri aldığına dair başvuruda bulunduğu da öğrenildi.
PANAMA BELGELERİNİ ORTAYA ÇIKARAN KİŞİLER ARASINDAYDI
Malta'da en çok okunan bloglardan birinin sahibi olan Galizia, geçen yıl Joseph Muscat liderliğindeki İşçi Partisi (LP) iktidarına mensup bakan Konrad Mizzi ile Başbakan Özel Kalem Müdürlüğü görevindeki Keith Schembri'nin, Panama Belgeleri'nde geçen, Panama merkezli offshore şirketlerinin olduğu bilgisini kamuoyuna aktaran kişiler arasında gösteriliyordu.
BAŞBAKAN, GAZETECİNİN ÖLDÜRÜLMESİNE TEPKİ GÖSTERDİ
Kurmay ekibindeki bazı kişilerin adlarının Panama Belgeleri'nde geçmesi nedeniyle zor zamanlar geçiren ve bu yıl gittiği erken seçimde buna rağmen koltuğunu korumayı başaran Başbakan Muscat ise gazetecinin öldürülmesine tepki gösterdi.
"İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNE BARBARCA BİR SALDIRI"
Joseph Muscat, Twitter hesabından, "Bugün ifade özgürlüğüne ve vatandaşımıza barbarca bir saldırı gerçekleşti. Adalet tecelli edene kadar rahat olmayacağım. Ülke adaleti hak ediyor." diye yazdı.
"BUGÜN ÜLKEMİZ İÇİN ÇOK KÖTÜ BİR GÜN"
LP'nin Twitter adresinden yapılan açıklamada da "Bugün, Malta gibi özgür ve demokratik bir ülkede yaşanan şey kabul edilemez. Bizim ülkemiz için çok kötü bir gün." ifadeleri kullanıldı.
"DEMOKRASİ VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNÜN ÇÖKMESİDİR"
Anamuhalefet Milliyetçi Parti (NP) lideri Adrian Delia ise Twitter'dan yaptığı paylaşımda, bu akşam olay yerine giderek gazeteci Galizia'yı anacağını duyurarak, "Bu, demokrasi ve ifade özgürlüğünün çökmesidir. Buna karşı asla sessiz kalmayacağız." ifadelerini kullandı.
"DEMOKRASİMİZ TEHLİKEDE"
NP'nin eski lideri Simon Busuttil de "Daphne Caruana Galizia öldürüldü. Hukukun üstünlüğü çöktü. Demokrasimiz tehlikede." diyerek olaya tepki gösterdi.
Kaynak: haberinburada
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