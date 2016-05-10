PANAMA BELGELERİ'NDE ADI GEÇEN ŞAHISLAR
Tarihin en büyük sızıntılarından Panama Belgeleri'nde Türkiye'den yaklaşık 600 şahsın ismi geçiyor.
Belgelerin tamamının yayınlanmasıyla Türkiye'den yakklaşık 600 işinsanı, 21 aracının Panama'da offshore şirketlere sahip olduğu ya da bu şirketlerde payı olduğu ortaya çıkmış bulunuyor.
Doğan, Sabancı, Zorlu, Çarmıklı, Hattat, Altınbaş gibi Türkiye'nin önde gelen ailelerinden isimlerin yanısıra listede Gürmen Group Yönetim Kurulu Başkanı Remzi Gür, Beşiktaş'ın eski başkanı ve Bilgili Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Bilgili, eski TÜSİAD başkanlarından Anadolu Grubu CEO'su Tuncay Özilhan ve yine eski TÜSİAD başkanlarından Erkut Yücaoğlu listede öne çıkan isimlerden.
Listede dikkat çeken başka isimler de şunlar: Ayşe Mina Bezmen, Erol Sevimlisoy, Eser Tümen, Fettah Tamince, Hatice Cemre Birand, İbrahim Betil, İnan Kıraç, İmre Barmanbek, Mehmet Ali Birand, Mustafa Necdet Bezmen, Rüşdü Saracoğlu…
Panama Belgeleri'nde yer alan isimler şöyle:
A.D.F. Rynart
Abdulkerim Merdan ARAZ
Abdülhamit YURT
ADIGÜZEL GÖKCEN
Adil Azmi ÖZDEN
Adil KURALI
Adnan POLAT
Adnan TUNCER
AHMET AKYOL
Ahmet KARAKAYA
Ahmet KIBAR
Ahmet Koc
Ahmet KOYUNCU
Ahmet M. Aydin
AHMET RASIM TUKEK
AHMET SOYBAS
Ahmet Ünver
Ahmet Vefik GÖZÜM
AHMET YASIN ÇIFTÇI
AKÇALI HASAN SERDAR
AKIS RIZA ENGIN
ALAEDDIN TAMAN
ALI ALTINBAS
ALI CAN VERDI
ALI CAVIT AKSEHIRLIOGLU
ALI LEVENT ORHUN
Ali ALTINBAS
Ali ALTINBAS
Ali IPEKER
Ali Riza KOKSAL
Ali SOMAL
Ali Sulyak
Alp SENBAY
ANDREW JAMES MULLIN
ARI ASLAN BIROL
Arif OZOZAN
Asuman UYGUR
Aykan Erdogan SEMIZER
AYNUR GÜLERYÜK
Aynur GÜLERYÜZ
AYTEK SAVKAN
Banu IPEKER
Baris YIGIT
BAYSAN PAMAY
Behcet Kerem ERTAN
Benzat YILDIRIMER
BIRGUL AKSEHIRLIOGLU
Bulent DANDIN
BULENT FERDAG ACAR
Burak BASLILAR
BURAK G. OYMEN
Burak UYGUR
Bülent Hakan DÜLGE
Bülent KARANI
Can Senem GÜRÜN
Caner Cevdet Akcali
Cebrail Nakkas
Celal KÖLÜK
Cem Akcali
Cem SENBAY
Cem SIRIN
Cemal Metin SEKIRDEN
Cemile YOSMAOGLU
Cenap Ogan SENGEL
CENGIZ ERDOGAN
Cenk KÜCÜK
CIHANGIR VATANDOST
Cin 1. Kapanci
CUNEYD YUZAK
Cüneyt ÖZGÜMÜS
Dandin BÜLENT
Dara THONG
Daria YURDAER
DEGER SAHBAZ
Demir GIRMEK
DEZI TOREL
Dogan EKMEKCI
Ece ÖZGÜMÜS
ELIF GÜNER
ELIF MIRZA
Eliza Natasa ISRAILYAN
Emin BITLIS
Emir Ethem UNSAL
Emir Evirgen
Emre KURTTEPELI
Emre PAKSOY
Enver Eren VERAL
ERCUMENT GUNDEM
ERDAL BASTIYALI
ERDEM MIRZA
ERDI BASTIYALI
Eren Günhan ULUSOY
Erkan GENC
ERKAN ÖZMEN
ERKUT MIRZA
Erkut YUCAOGLU
Erol LODRIK
Erol Tim SAHIN
ESAT KEMAL DENIZERI
FATIF NACI YALCIN
FETTAH TAMINCE
Firat TUZUN
Firuz BARBAROS BAGLIKAYA
FUAT YALVAC
GOKHAN OZDEMIR
Gonca Yaprak KöKDEMIR
Gökçen YORGANCIOGLU
GUL DELEMEN
GUNES BIRAY
GURAY ZORA
Gursel Burak OYMEN
GÜLDEM KURTTEPELI
HALIS DEMIR
Halit Firat ERDEN
Hamdi Karabulut
Harun BAYRAMOGLU
HASAN SEMIH CIDAM
Hasan Serdar AKÇALI
HASAN UCAN
Hasan UCAN
HATICE CEMRE BIRAND
HÜSEYIN ALTINBAS
HÜSEYIN AYDUK ESAT KORAY
Hüseyin BASARAN
Hüseyin Erden Misirli
IBRAHIM KARAKAS
IBRAHIM KÖLÜK
IBRAHIM ROMANO
IBRAHIM SINAN AK
Ibrahim BETIL
Ibrahim ÇELIK
Ibrahim KÖLÜK
Ibrahim YETGINLER
IDRIS HALIL IBRE
IDRIS HALIL IBRE
IHSAN METIN
Ilhan KAMIS
INAN ALTINBAS
Inan KIRAC
IPEK BARBAROS
ISMAIL YALCIN DELEMEN
Ismet MURA
Izak ALALUF
IZAK KOENKAS
JAK FINZI
JEAN-MARIE JEGOUX
Jeki LEVI
JOSEPH SASO
Kadir Sururi DRIN
Kemal GÜLERYÜZ
Kemal Tahir GÜLERYÜZ
KERIM KUMLA
Kirkor Murat ISRAILYAN
Kirkor Murat ISRAILYAN
KURT KORKUT JOLKER
Kürükoglu Prodromos
liya duvenyaz
Lusintak TUZUN
Matatya KOHEN
Matilde VENTURI
MAZLUM HÜSEYIN UTABAY
MEHMET ALI BIRAND
MEHMET ALI FINCAN
Mehmet Ali KANTAR
Mehmet Aydin
Mehmet Burak VARDAN
Mehmet Cem BODUR
Mehmet Emre ZORLU
Mehmet Endam
Mehmet Erkan ERKEK
MEHMET SATUK BUGRA KAVUNCU
Mehmet Sevket TARHAN
MEHMET TURGUT EBREM
Merve HARZADIN SAHA
MIMAR ILYAS MURAT
MINE EKAL
Moris Algazi
Muharrem Turmus
MURAT ASAL
MURAT BARIS TANSEVER
Murat BASER
Murat Dogan ERDEN
MURAT ESEN
MURAT KORAY
MURAT SANER
Murat Sungur BURSA
Murat TUREL
Murat TUZUN
MURAT TÜREL
Musa Yahya
MUSTAFA AKGÜN
Mustafa ARHAN KAYAR
Mustafa Ertan SEVDISAN
MUSTAFA ERTAN SEVDISAN
Mustafa Lebib Misirli
MUSTAFA MEHMET GUNYELI
MUSTAFA MIRZA
MUSTAFA NECATI ABACIOGLU
MUSTAFA UGUR DEMIRCI
Muzaffer Sumru Akcali
MÜSLÜM FINCAN
Naime KOHEN
Nazmi CANBAZ
Necmettin Mehmet ÜRGÜPLÜ
NECMI ALPER SÜMER
Nelson KENT
Nevzat BALKIR
NIHAT YALVAC
NUR DELEMEN
Nuri Osman Akgul
NUSRET ALTINBAS
OKAN BAHSIS
Okan YÜCEL
Okyay Leblecici
Olgun ZORLU
Onur Sait AKSU
Orhan CELIKKOL
ORHAN ESREF CELIKKOL
Orhan Esref Celikkol
OSMAN SOYBAS
OZKAN TAMAN
Ömer Sabanci
ÖMER TUGRUL BILHAN
ÖZLÜ YALAZA
Pakize Oya NARIN
Petek ERSÖZOGLU
POLAT ALI
Raim TABAKOGLU
refael duvenyaz
Reful SASO
RIZA KAAN FERHATOGLU
Rina DRIN
Riza Kutlu Isik
Rüksan ÜRGÜPLÜ
RÜSDÜ SARAÇOGLU
SALAHATTIN BASTIYALI
SARAN MENGÜ
Sarkis SEMERCIYAN
Sebahattin SOMAL
Seda GENGORU
SEDAT UYAR
Sedef BETIL
SEDEF GÜVEN GEVREKYAN
Selahattin GUNACAR
SELCUK ILGAZ
Selim KORAY
Selim Salamon KOEN
SEMIH ÖZSOY
Semra TURGUT
Serdar Akcali
Serdar SASMAN
Serhan BAHSIS
SERHAN POZAN
SERIF ADIYAMAN
Sermet Kolcak
SITARE LEYLA EREN
SITARE ÖNÜR
Sibel PENSOY
Sinan TULUN
SOFU ALTINBAS
SONER YALVAC
SUAT ÇOBAN
SUSANNE PAPE
SÜLEYMAN BACALAN
SÜLEYMAN BEHIC AKERMAN
Sümer TARHAN
TAHA ALTAYLI
TIJEN CIDAM
TOLGA ISIK
TUFAN AYTEKIN GÜLTEKIN
Tuna IPEKKAN
Tuncay OZILHAN
Tuncer ADNAN
Ugur Sarigulle
Ugur Türkmen
UGUR YENAL
ULKER BASTIYALI
Umit Aykut TAFTALI
Uruz ERSÖZOGLU
ÜLKER MIRZA
VAKKAS ALTINBAS
VEDAT GÜVEN
VILDAN GÜLERYÜK
Vildan GÜLERYÜZ
Vitali ANTEBI
Yasin AYDIN
Yasin Vural
Yervan TUZUN
YIDIZ GUL
YIGIT GÜLER
Yilmaz Hakan KARADAYI
YUCEL KURTTEPELI
YUSUF ONDER EREN
ZAFER TANGIL
Zehra KÖLÜK
ZEYNEP BERNA AKGÖZE
ZEYNEP SEMA ÜCER
ZUBEYIR AKYOL
Zubeyir AKYOL (1)
ABDULKERIM MERDAN ARAZ
ADAN TUNCER
ADEM AYKURT
AHMET AKYOL
AHMET ALI AGAOGLU
Ahmet Fahri Yigitbasi
AHMET TOKSOZ
Ahmet Vefik GOZUM
AKBAL GUNDUZ
ALAIN A. DANON
ALI AKMAN
ALI ALTINBAS
ALI FUAT EKSI
ALI ULVI ORHAN
Ali Cingillioglu
ALi OCAL
Alisdair G. Dundas
ALON OVADYA
ALP BULENT BULUT
Altan Baban
ALTINBAS PETROL VE TICARET ANONIM SIRKETI
ARIF KENENCI
ARIF MEHMET MADENCI
Asli Cetinceviz
ATA PORTFOY YONETIMI ANONIM SIRKETI
ATA YATIRIM PORTFOY YONETIMI ANONIM SIRKETI
Atilla K. Koksal
AVRUPA HOLDING A.S.
AYHAN KARAOSMANOGLU
AYHAN MIZRAKCI
AYHAN OZDEMIR
AYSE MELIS BORTECENE
Ayse Mina BEZMEN
Ayytek Savkan
BAHADIR TEKER
BEARER(AHMET AYDIN)
BEARER(SERKAN HUSEYIN SEFIK)
BEKIR GURES
BEYAZIT OZGAN
BEYZA DURMAZ
BILAL BALCI
BORA PAUL TANLAK & FEVZIYE DILEK SARIOGLU TANLAK
BORIS GELMAN
Brad Langford
BROTHERHOOD FOUNDATION
BULEN DANDIN
Bulent Erdogan
BURAK BASLILAR
Burak Baslilar
BURAK KORUCU
Burak ORUCU
CALIK ENERJI A.S
CALIS KOROGLU
Can Ergenekon
Can Kadikoy
Cenan Ozkazim
Ceylan Akcali
Cezan Ozkazim
CORPORACIÓN ROMER S.A.
Cumhur Guzelciftci
CUMHUR KEMAL TURAM
CUNEYT ZENCIRCI
David Meen
Demir BIRMEK
Diloy Gulun Kilic
ELIF YAKUT
EMINE BILGE BAYSAL
Emine Neslihan Ornekal
EMRE GÜRSEL
EMRE YILDIRIM
ENIS GUNAY
ENKA TEKNIK GENEL MUTEAHHITLIK BAKIM ISLETME SEVK VE IDARE A.S.
ENRE YILDIRIM
ENVER EREN VERAL
EREN GÜNHAN ULUSOY
Erkan Erkek
Erkan Erkek
EROL CARMIKLI
EROL KALKAN
Erol Sevimlisoy
EROL TOKSOZ
ESER TUMEN
Esra Acar
FATMA TUSGUL
Feray Alpay
Ferhat Pazarbazi
FERHAT PAZZARBASI
FEYYAZ PIROGLU
Frithjof Mathias Fuchs
GEISSLER CRUZ GRACA
Gokhan Sikrak
Guardhealth Securities Limited
GULGUN AKDAG
Gulsevin Citlak
Guray Zora
Hakan Gonullu
HAKAN MURAT OZTURK
HAKAN ZENCIRCI
Halit Guran
HAS FIKRET
Hasan Burak KALELI
HASAN CANSIZ
HASAN OZDEMIR
HASAN SERDAR AKCALI
HATEM TAUUAR DURU
HEZI DARSA
Hilmi Adalier
HUNKAR KARAKASLAR
HUSEYIN ERSIN TAKLA
Huseyin BASARAN
HUSEYLIN ALTINBAS
HÜSEYIN BASARAN
IAN CONNOR
IBRAHIM SEYFITTIONGLU
Ibrahim Seyfittingoglu
Idil Yigitbasi
IHSAN CETINCEVIZ
ILHAN NEJAT AKDAG
IMRE BARMANBEK
INAN ALTINBAS
INAN KIRAC
INDIRA CRUZ GRACA
ISMAIL ERMAN ERDOGAN
ISMAIL VEJDL OZEK
Ismail Enes Algan
Ismail Erman Erdogan
Ismail Erman Erdogan
Ismail ONCEL
Jacques W. Yacoub
JAK LEVI
JANE CAROLYN ROBSON
Janti Dupont
JEAN-MARIE JEGOUX
JOSE LUIS SUAREZ MONTAÑO
Joseph Saso
Kares Karadeniz Enerji Servisleri ve Makine Ticaret A.S.
Kazim Recai Ayanoglu
KERIM ERBEN
KERIM EREN
Kerim Jurgen Karaer
KISLAL Erden Mehmet
Kimmo Tapio Haapa
KOC HOLDING A.S.
Koc Ufuk
Koç Holding A.S
Kora HAVER
KORHAN AKKOK
LEVANT BUSINESS LIMITED
Levent KOPER
LUFTU KUCUK
LULECI Kadir Onur
M. Fatif Naçi YALCIN
MAHIR ZARA
Mahmut Levent Untv
MARÍA DE LOURDES RODRÍGUEZ MAZARIEGOS
MARINA NIERMANN
MEHMET AYDINLIOGLU
Mehmet Aydinlioglu
MEHMET DILBER
MEHMET DURU
Mehmet Emin Akyuz
Mehmet Erkan Erkek
MEHMET ESAT ULUEVREN
Mehmet Faith Uysal
MEHMET HAKAN AKDUVAR
MEHMET HATTAT
Mehmet Levent Kucuk
MEHMET NECATI YAGCI
Mehmet Necati Yagci
Mehmet SATUK BUGRA KAVUNCU
MEHMET SEPIL
Mehmet Serhan ÜNSAL
Mehmet Tarkan Karakaya
Mehmet Tolga Guner
MEHMET UGUR ESIN
MEHMET YESILDERE
Mehmet Yesildere
Mermeden Ltd
Merve HARZADIN SAHA
Mesut Sandikci
METE GÜRSEL
Mete Kerimoglu
MINE KAYA
Mordo Damon
MUALLA OZDEMIR
MUAMMER MURAT CAKMAK
Mukremin Altuntas
Murat Kurkeu
MURAT SANER
MURAT YAZICI
MUSTAFA ALP EMRE BAYSAL
MUSTAFA AYAN CON
MUSTAFA DEMIRCI
MUSTAFA DORUK YILMAZ
MUSTAFA ERTAN SEVDISAN
MUSTAFA HALIDUN PASIN
Mustafa Necdet BENZMEN
MUSTAFA OZEN
Mustafa Tatlici
MUSTAFA TUNA
MUTLU SIMAYLI
Naci Pirlant
NEAL LINDSEY
Necmi Alper SUMER
NEVZAT BALKIR
NILAY ALPASLAN
NILUFER SAYDER
Nihat Cem Ertem
NURCAN YILMAZ
NURETTIN BAYKARA
NURETTIN CARMIKLI
NURETTIN EROGLU
Nurettin Eroglu
Nurettin Eroglu
NURI OSMAN AKGUL
Nuri GUZEL
NUSRET ALTINBAS
OGUZ CARMIKLI
Okan Ozerdem
Oktay Bicakcioglu
Okyay Leblebici
OLIVIA EMANUELLE DARA THONG
Omer CELIK
Omer Hakan Karakaya
ONDER MAHMUT TEZCAN
Orhan Esref CELIKKOL
Orhan Remzi Karadeniz
ORKUN OZEK
Osman Murat Karadeniz
OZCAN ISSEVER
Ozcan Tahincioglu
Ozgecan KIZILDAG
Pol Zazadze
Polat Ali
Polat Ali
REFIK ARIF
Remzi Gur
RIZA OGUZ BOZKURT
Rifat Emre Sonmez
Rifat Kamhi
Riza Kutlu ISIK
ROBERT BELL
RONALD CRUZ GRACA
SABAHITTIN SU
SADIK BURAK YAHSI
SAHIN SEZGIN
SAIK BURAK YAHSI
SALAHATTIN BAYSAL
SAMI HERMAN
Sebnem Yetkin Yildiz
SEDEF OZTURK
Selman Safi Bilal
Senan Idin
SERDAR BILGILI
SERMET KOLCAK
Sermet Kolcak
SERMET KOLCAK
Sermet Kolcak
Sharecorp Limited
SIBEL GULER
Sinan TULUN
Sitare Leyla Acar
SOFU ALTINBAS
SONER ONEN
Steven Chappell
Suha Bilal
Sureyya Sarp Onataslan
THE BEARER
TML INSAAT SANAYI TICARET VE TURIZM A.S.
Tolga CAYIRLI
Tolga Moral
Tulay Ulusoy
TUNA IPEKKAN
UHG UNIVERSAL HOSPITAL GROUP
UMIT YENER
Unit Sandikci
VAKKAS ALTINBAS
Vasif Uluclar
VEDAT ANJEL
Virna Ender Levi
Virna Levi
VOLKAN COSKUN
Vuslat Dogan Sabanci
YABAS HAKAN
YANNI SIMANTO
YUKSEL TIRYAKIOGLU
Yusuf Caglar Gozuacik
YUSUF ZIYA CUBUKCU
YUSUF ZIYA KABAOGLU
ZAHIT KIRKAN
Zehra Oney
Zeynep Gul Lokumcu
Takip et: @showhabercom
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