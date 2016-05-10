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panama belgeleri'nde adı geçen şahıslar

PANAMA BELGELERİ'NDE ADI GEÇEN ŞAHISLAR

Tarihin en büyük sızıntılarından Panama Belgeleri'nde Türkiye'den yaklaşık 600 şahsın ismi geçiyor.

Tarih : 10 Mayıs 2016, 09:17
Puan Ver : Panama Belgeleri'nde Adı Geçen Şahıslar(9/10)10


Belgelerin tamamının yayınlanmasıyla Türkiye'den yakklaşık 600 işinsanı, 21 aracının Panama'da offshore şirketlere sahip olduğu ya da bu şirketlerde payı olduğu ortaya çıkmış bulunuyor.



Doğan, Sabancı, Zorlu, Çarmıklı, Hattat, Altınbaş gibi Türkiye'nin önde gelen ailelerinden isimlerin yanısıra listede Gürmen Group Yönetim Kurulu Başkanı Remzi Gür, Beşiktaş'ın eski başkanı ve Bilgili Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Bilgili, eski TÜSİAD başkanlarından Anadolu Grubu CEO'su Tuncay Özilhan ve yine eski TÜSİAD başkanlarından Erkut Yücaoğlu listede öne çıkan isimlerden.



Listede dikkat çeken başka isimler de şunlar: Ayşe Mina Bezmen, Erol Sevimlisoy, Eser Tümen, Fettah Tamince, Hatice Cemre Birand, İbrahim Betil, İnan Kıraç, İmre Barmanbek, Mehmet Ali Birand, Mustafa Necdet Bezmen, Rüşdü Saracoğlu…



Panama Belgeleri'nde yer alan isimler şöyle:

 A.D.F. Rynart

 Abdulkerim Merdan ARAZ

 Abdülhamit YURT

 ADIGÜZEL GÖKCEN

 Adil Azmi ÖZDEN

 Adil KURALI

 Adnan POLAT

 Adnan TUNCER

 AHMET AKYOL

 Ahmet KARAKAYA

 Ahmet KIBAR

 Ahmet Koc

 Ahmet KOYUNCU

 Ahmet M. Aydin

 AHMET RASIM TUKEK

 AHMET SOYBAS

 Ahmet Ünver

 Ahmet Vefik GÖZÜM

 AHMET YASIN ÇIFTÇI

 AKÇALI HASAN SERDAR

 AKIS RIZA ENGIN

 ALAEDDIN TAMAN

 ALI ALTINBAS

 ALI CAN VERDI

 ALI CAVIT AKSEHIRLIOGLU

 ALI LEVENT ORHUN

 Ali ALTINBAS

 Ali ALTINBAS

 Ali IPEKER

 Ali Riza KOKSAL

 Ali SOMAL

 Ali Sulyak

 Alp SENBAY

 ANDREW JAMES MULLIN

 ARI ASLAN BIROL

 Arif OZOZAN

 Asuman UYGUR

 Aykan Erdogan SEMIZER

 AYNUR GÜLERYÜK

 Aynur GÜLERYÜZ

 AYTEK SAVKAN

 Banu IPEKER

 Baris YIGIT

 BAYSAN PAMAY

 Behcet Kerem ERTAN

 Benzat YILDIRIMER

 BIRGUL AKSEHIRLIOGLU

 Bulent DANDIN

 BULENT FERDAG ACAR

 Burak BASLILAR

 BURAK G. OYMEN

 Burak UYGUR

 Bülent Hakan DÜLGE

 Bülent KARANI

 Can Senem GÜRÜN

 Caner Cevdet Akcali

 Cebrail Nakkas

 Celal KÖLÜK

 Cem Akcali

 Cem SENBAY

 Cem SIRIN

 Cemal Metin SEKIRDEN

 Cemile YOSMAOGLU

 Cenap Ogan SENGEL

 CENGIZ ERDOGAN

 Cenk KÜCÜK

 CIHANGIR VATANDOST

 Cin 1. Kapanci

 CUNEYD YUZAK

 Cüneyt ÖZGÜMÜS

 Dandin BÜLENT

 Dara THONG

 Daria YURDAER

 DEGER SAHBAZ

 Demir GIRMEK

 DEZI TOREL

 Dogan EKMEKCI

 Ece ÖZGÜMÜS

 ELIF GÜNER

 ELIF MIRZA

 Eliza Natasa ISRAILYAN

 Emin BITLIS

 Emir Ethem UNSAL

 Emir Evirgen

 Emre KURTTEPELI

 Emre PAKSOY

 Enver Eren VERAL

 ERCUMENT GUNDEM

 ERDAL BASTIYALI

 ERDEM MIRZA

 ERDI BASTIYALI

 Eren Günhan ULUSOY

 Erkan GENC

 ERKAN ÖZMEN

 ERKUT MIRZA

 Erkut YUCAOGLU

 Erol LODRIK

 Erol Tim SAHIN

 ESAT KEMAL DENIZERI

 FATIF NACI YALCIN

 FETTAH TAMINCE

 Firat TUZUN

 Firuz BARBAROS BAGLIKAYA

 FUAT YALVAC

 GOKHAN OZDEMIR

 Gonca Yaprak KöKDEMIR

 Gökçen YORGANCIOGLU

 GUL DELEMEN

 GUNES BIRAY

 GURAY ZORA

 Gursel Burak OYMEN

 GÜLDEM KURTTEPELI

 HALIS DEMIR

 Halit Firat ERDEN

 Hamdi Karabulut

 Harun BAYRAMOGLU

 HASAN SEMIH CIDAM

 Hasan Serdar AKÇALI

 HASAN UCAN

 Hasan UCAN

 HATICE CEMRE BIRAND

 HÜSEYIN ALTINBAS

 HÜSEYIN AYDUK ESAT KORAY

 Hüseyin BASARAN

 Hüseyin Erden Misirli

 IBRAHIM KARAKAS

 IBRAHIM KÖLÜK

 IBRAHIM ROMANO

 IBRAHIM SINAN AK

 Ibrahim BETIL

 Ibrahim ÇELIK

 Ibrahim KÖLÜK

 Ibrahim YETGINLER

 IDRIS HALIL IBRE

 IDRIS HALIL IBRE

 IHSAN METIN

 Ilhan KAMIS

 INAN ALTINBAS

 Inan KIRAC

 IPEK BARBAROS

 ISMAIL YALCIN DELEMEN

 Ismet MURA

 Izak ALALUF

 IZAK KOENKAS

 JAK FINZI

 JEAN-MARIE JEGOUX

 Jeki LEVI

 JOSEPH SASO

 Kadir Sururi DRIN

 Kemal GÜLERYÜZ

 Kemal Tahir GÜLERYÜZ

 KERIM KUMLA

 Kirkor Murat ISRAILYAN

 Kirkor Murat ISRAILYAN

 KURT KORKUT JOLKER

 Kürükoglu Prodromos

 liya duvenyaz

 Lusintak TUZUN

 Matatya KOHEN

 Matilde VENTURI

 MAZLUM HÜSEYIN UTABAY

 MEHMET ALI BIRAND

 MEHMET ALI FINCAN

 Mehmet Ali KANTAR

 Mehmet Aydin

 Mehmet Burak VARDAN

 Mehmet Cem BODUR

 Mehmet Emre ZORLU

 Mehmet Endam

 Mehmet Erkan ERKEK

 MEHMET SATUK BUGRA KAVUNCU

 Mehmet Sevket TARHAN

 MEHMET TURGUT EBREM

 Merve HARZADIN SAHA

 MIMAR ILYAS MURAT

 MINE EKAL

 Moris Algazi

 Muharrem Turmus

 MURAT ASAL

 MURAT BARIS TANSEVER

 Murat BASER

 Murat Dogan ERDEN

 MURAT ESEN

 MURAT KORAY

 MURAT SANER

 Murat Sungur BURSA

 Murat TUREL

 Murat TUZUN

 MURAT TÜREL

 Musa Yahya

 MUSTAFA AKGÜN

 Mustafa ARHAN KAYAR

 Mustafa Ertan SEVDISAN

 MUSTAFA ERTAN SEVDISAN

 Mustafa Lebib Misirli

 MUSTAFA MEHMET GUNYELI

 MUSTAFA MIRZA

 MUSTAFA NECATI ABACIOGLU

 MUSTAFA UGUR DEMIRCI

 Muzaffer Sumru Akcali

 MÜSLÜM FINCAN

 Naime KOHEN

 Nazmi CANBAZ

 Necmettin Mehmet ÜRGÜPLÜ

 NECMI ALPER SÜMER

 Nelson KENT

 Nevzat BALKIR

 NIHAT YALVAC

 NUR DELEMEN

 Nuri Osman Akgul

 NUSRET ALTINBAS

 OKAN BAHSIS

 Okan YÜCEL

 Okyay Leblecici

 Olgun ZORLU

 Onur Sait AKSU

 Orhan CELIKKOL

 ORHAN ESREF CELIKKOL

 Orhan Esref Celikkol

 OSMAN SOYBAS

 OZKAN TAMAN

 Ömer Sabanci

 ÖMER TUGRUL BILHAN

 ÖZLÜ YALAZA

 Pakize Oya NARIN

 Petek ERSÖZOGLU

 POLAT ALI

 Raim TABAKOGLU

 refael duvenyaz

 Reful SASO

 RIZA KAAN FERHATOGLU

 Rina DRIN

 Riza Kutlu Isik

 Rüksan ÜRGÜPLÜ

 RÜSDÜ SARAÇOGLU

 SALAHATTIN BASTIYALI

 SARAN MENGÜ

 Sarkis SEMERCIYAN

 Sebahattin SOMAL

 Seda GENGORU

 SEDAT UYAR

 Sedef BETIL

 SEDEF GÜVEN GEVREKYAN

 Selahattin GUNACAR

 SELCUK ILGAZ

 Selim KORAY

 Selim Salamon KOEN

 SEMIH ÖZSOY

 Semra TURGUT

 Serdar Akcali

 Serdar SASMAN

 Serhan BAHSIS

 SERHAN POZAN

 SERIF ADIYAMAN

 Sermet Kolcak

 SITARE LEYLA EREN

 SITARE ÖNÜR

 Sibel PENSOY

 Sinan TULUN

 SOFU ALTINBAS

 SONER YALVAC

 SUAT ÇOBAN

 SUSANNE PAPE

 SÜLEYMAN BACALAN

 SÜLEYMAN BEHIC AKERMAN

 Sümer TARHAN

 TAHA ALTAYLI

 TIJEN CIDAM

 TOLGA ISIK

 TUFAN AYTEKIN GÜLTEKIN

 Tuna IPEKKAN

 Tuncay OZILHAN

 Tuncer ADNAN

 Ugur Sarigulle

 Ugur Türkmen

 UGUR YENAL

 ULKER BASTIYALI

 Umit Aykut TAFTALI

 Uruz ERSÖZOGLU

 ÜLKER MIRZA

 VAKKAS ALTINBAS

 VEDAT GÜVEN

 VILDAN GÜLERYÜK

Vildan GÜLERYÜZ

 Vitali ANTEBI

 Yasin AYDIN

 Yasin Vural

 Yervan TUZUN

 YIDIZ GUL

 YIGIT GÜLER

 Yilmaz Hakan KARADAYI

 YUCEL KURTTEPELI

 YUSUF ONDER EREN

 ZAFER TANGIL

 Zehra KÖLÜK

 ZEYNEP BERNA AKGÖZE

ZEYNEP SEMA ÜCER

 ZUBEYIR AKYOL

 Zubeyir AKYOL (1)

ABDULKERIM MERDAN ARAZ

ADAN TUNCER

ADEM AYKURT

AHMET AKYOL

AHMET ALI AGAOGLU

Ahmet Fahri Yigitbasi

AHMET TOKSOZ

Ahmet Vefik GOZUM

AKBAL GUNDUZ

ALAIN A. DANON

ALI AKMAN

ALI ALTINBAS

ALI FUAT EKSI

ALI ULVI ORHAN

Ali Cingillioglu

ALi OCAL

Alisdair G. Dundas

ALON OVADYA

ALP BULENT BULUT

Altan Baban

ALTINBAS PETROL VE TICARET ANONIM SIRKETI

ARIF KENENCI

ARIF MEHMET MADENCI

Asli Cetinceviz

ATA PORTFOY YONETIMI ANONIM SIRKETI

ATA YATIRIM PORTFOY YONETIMI ANONIM SIRKETI

Atilla K. Koksal

AVRUPA HOLDING A.S.

AYHAN KARAOSMANOGLU

AYHAN MIZRAKCI

AYHAN OZDEMIR

AYSE MELIS BORTECENE

Ayse Mina BEZMEN

Ayytek Savkan

BAHADIR TEKER

BEARER(AHMET AYDIN)

BEARER(SERKAN HUSEYIN SEFIK)

BEKIR GURES

BEYAZIT OZGAN

BEYZA DURMAZ

BILAL BALCI

BORA PAUL TANLAK & FEVZIYE DILEK SARIOGLU TANLAK

BORIS GELMAN

Brad Langford

BROTHERHOOD FOUNDATION

BULEN DANDIN

Bulent Erdogan

BURAK BASLILAR

Burak Baslilar

BURAK KORUCU

Burak ORUCU

CALIK ENERJI A.S

CALIS KOROGLU

Can Ergenekon

Can Kadikoy

Cenan Ozkazim

Ceylan Akcali

Cezan Ozkazim

CORPORACIÓN ROMER S.A.

Cumhur Guzelciftci

CUMHUR KEMAL TURAM

CUNEYT ZENCIRCI

David Meen

Demir BIRMEK

Diloy Gulun Kilic

ELIF YAKUT

EMINE BILGE BAYSAL

Emine Neslihan Ornekal

EMRE GÜRSEL

EMRE YILDIRIM

ENIS GUNAY

ENKA TEKNIK GENEL MUTEAHHITLIK BAKIM ISLETME SEVK VE IDARE A.S.

ENRE YILDIRIM

ENVER EREN VERAL

EREN GÜNHAN ULUSOY

Erkan Erkek

Erkan Erkek

EROL CARMIKLI

EROL KALKAN

Erol Sevimlisoy

EROL TOKSOZ

ESER TUMEN

Esra Acar

FATMA TUSGUL

Feray Alpay

Ferhat Pazarbazi

FERHAT PAZZARBASI

FEYYAZ PIROGLU

Frithjof Mathias Fuchs

GEISSLER CRUZ GRACA

Gokhan Sikrak

Guardhealth Securities Limited

GULGUN AKDAG

Gulsevin Citlak

Guray Zora

Hakan Gonullu

HAKAN MURAT OZTURK

HAKAN ZENCIRCI

Halit Guran

HAS FIKRET

Hasan Burak KALELI

HASAN CANSIZ

HASAN OZDEMIR

HASAN SERDAR AKCALI

HATEM TAUUAR DURU

HEZI DARSA

Hilmi Adalier

HUNKAR KARAKASLAR

HUSEYIN ERSIN TAKLA

Huseyin BASARAN

HUSEYLIN ALTINBAS

HÜSEYIN BASARAN

IAN CONNOR

IBRAHIM SEYFITTIONGLU

Ibrahim Seyfittingoglu

Idil Yigitbasi

IHSAN CETINCEVIZ

ILHAN NEJAT AKDAG

IMRE BARMANBEK

INAN ALTINBAS

INAN KIRAC

INDIRA CRUZ GRACA

ISMAIL ERMAN ERDOGAN

ISMAIL VEJDL OZEK

Ismail Enes Algan

Ismail Erman Erdogan

Ismail Erman Erdogan

Ismail ONCEL

Jacques W. Yacoub

JAK LEVI

JANE CAROLYN ROBSON

Janti Dupont

JEAN-MARIE JEGOUX

JOSE LUIS SUAREZ MONTAÑO

Joseph Saso

Kares Karadeniz Enerji Servisleri ve Makine Ticaret A.S.

Kazim Recai Ayanoglu

KERIM ERBEN

KERIM EREN

Kerim Jurgen Karaer

KISLAL Erden Mehmet

Kimmo Tapio Haapa

KOC HOLDING A.S.

Koc Ufuk

Koç Holding A.S

Kora HAVER

KORHAN AKKOK

LEVANT BUSINESS LIMITED

Levent KOPER

LUFTU KUCUK

LULECI Kadir Onur

M. Fatif Naçi YALCIN

MAHIR ZARA

Mahmut Levent Untv

MARÍA DE LOURDES RODRÍGUEZ MAZARIEGOS

MARINA NIERMANN

MEHMET AYDINLIOGLU

Mehmet Aydinlioglu

MEHMET DILBER

MEHMET DURU

Mehmet Emin Akyuz

Mehmet Erkan Erkek

MEHMET ESAT ULUEVREN

Mehmet Faith Uysal

MEHMET HAKAN AKDUVAR

MEHMET HATTAT

Mehmet Levent Kucuk

MEHMET NECATI YAGCI

Mehmet Necati Yagci

Mehmet SATUK BUGRA KAVUNCU

MEHMET SEPIL

Mehmet Serhan ÜNSAL

Mehmet Tarkan Karakaya

Mehmet Tolga Guner

MEHMET UGUR ESIN

MEHMET YESILDERE

Mehmet Yesildere

Mermeden Ltd

Merve HARZADIN SAHA

Mesut Sandikci

METE GÜRSEL

Mete Kerimoglu

MINE KAYA

Mordo Damon

MUALLA OZDEMIR

MUAMMER MURAT CAKMAK

Mukremin Altuntas

Murat Kurkeu

MURAT SANER

MURAT YAZICI

MUSTAFA ALP EMRE BAYSAL

MUSTAFA AYAN CON

MUSTAFA DEMIRCI

MUSTAFA DORUK YILMAZ

MUSTAFA ERTAN SEVDISAN

MUSTAFA HALIDUN PASIN

Mustafa Necdet BENZMEN

MUSTAFA OZEN

Mustafa Tatlici

MUSTAFA TUNA

MUTLU SIMAYLI

Naci Pirlant

NEAL LINDSEY

Necmi Alper SUMER

NEVZAT BALKIR

NILAY ALPASLAN

NILUFER SAYDER

Nihat Cem Ertem

NURCAN YILMAZ

NURETTIN BAYKARA

NURETTIN CARMIKLI

NURETTIN EROGLU

Nurettin Eroglu

Nurettin Eroglu

NURI OSMAN AKGUL

Nuri GUZEL

NUSRET ALTINBAS

OGUZ CARMIKLI

Okan Ozerdem

Oktay Bicakcioglu

Okyay Leblebici

OLIVIA EMANUELLE DARA THONG

Omer CELIK

Omer Hakan Karakaya

ONDER MAHMUT TEZCAN

Orhan Esref CELIKKOL

Orhan Remzi Karadeniz

ORKUN OZEK

Osman Murat Karadeniz

OZCAN ISSEVER

Ozcan Tahincioglu

Ozgecan KIZILDAG

Pol Zazadze

Polat Ali

Polat Ali

REFIK ARIF

Remzi Gur

RIZA OGUZ BOZKURT

Rifat Emre Sonmez

Rifat Kamhi

Riza Kutlu ISIK

ROBERT BELL

RONALD CRUZ GRACA

SABAHITTIN SU

SADIK BURAK YAHSI

SAHIN SEZGIN

SAIK BURAK YAHSI

SALAHATTIN BAYSAL

SAMI HERMAN

Sebnem Yetkin Yildiz

SEDEF OZTURK

Selman Safi Bilal

Senan Idin

SERDAR BILGILI

SERMET KOLCAK

Sermet Kolcak

SERMET KOLCAK

Sermet Kolcak

Sharecorp Limited

SIBEL GULER

Sinan TULUN

Sitare Leyla Acar

SOFU ALTINBAS

SONER ONEN

Steven Chappell

Suha Bilal

Sureyya Sarp Onataslan

THE BEARER

TML INSAAT SANAYI TICARET VE TURIZM A.S.

Tolga CAYIRLI

Tolga Moral

Tulay Ulusoy

TUNA IPEKKAN

UHG UNIVERSAL HOSPITAL GROUP

UMIT YENER

Unit Sandikci

VAKKAS ALTINBAS

Vasif Uluclar

VEDAT ANJEL

Virna Ender Levi

Virna Levi

VOLKAN COSKUN

Vuslat Dogan Sabanci

YABAS HAKAN

YANNI SIMANTO

YUKSEL TIRYAKIOGLU

Yusuf Caglar Gozuacik

YUSUF ZIYA CUBUKCU

YUSUF ZIYA KABAOGLU

ZAHIT KIRKAN

Zehra Oney

Zeynep Gul Lokumcu








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