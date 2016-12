Belgelerin tamamının yayınlanmasıyla Türkiye'den yakklaşık 600 işinsanı, 21 aracının Panama'da offshore şirketlere sahip olduğu ya da bu şirketlerde payı olduğu ortaya çıkmış bulunuyor.







Doğan, Sabancı, Zorlu, Çarmıklı, Hattat, Altınbaş gibi Türkiye'nin önde gelen ailelerinden isimlerin yanısıra listede Gürmen Group Yönetim Kurulu Başkanı Remzi Gür, Beşiktaş'ın eski başkanı ve Bilgili Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Bilgili, eski TÜSİAD başkanlarından Anadolu Grubu CEO'su Tuncay Özilhan ve yine eski TÜSİAD başkanlarından Erkut Yücaoğlu listede öne çıkan isimlerden.







Listede dikkat çeken başka isimler de şunlar: Ayşe Mina Bezmen, Erol Sevimlisoy, Eser Tümen, Fettah Tamince, Hatice Cemre Birand, İbrahim Betil, İnan Kıraç, İmre Barmanbek, Mehmet Ali Birand, Mustafa Necdet Bezmen, Rüşdü Saracoğlu…







Panama Belgeleri'nde yer alan isimler şöyle:



A.D.F. Rynart



Abdulkerim Merdan ARAZ



Abdülhamit YURT



ADIGÜZEL GÖKCEN



Adil Azmi ÖZDEN



Adil KURALI



Adnan POLAT



Adnan TUNCER



AHMET AKYOL



Ahmet KARAKAYA



Ahmet KIBAR



Ahmet Koc



Ahmet KOYUNCU



Ahmet M. Aydin



AHMET RASIM TUKEK



AHMET SOYBAS



Ahmet Ünver



Ahmet Vefik GÖZÜM



AHMET YASIN ÇIFTÇI



AKÇALI HASAN SERDAR



AKIS RIZA ENGIN



ALAEDDIN TAMAN



ALI ALTINBAS



ALI CAN VERDI



ALI CAVIT AKSEHIRLIOGLU



ALI LEVENT ORHUN



Ali ALTINBAS



Ali ALTINBAS



Ali IPEKER



Ali Riza KOKSAL



Ali SOMAL



Ali Sulyak



Alp SENBAY



ANDREW JAMES MULLIN



ARI ASLAN BIROL



Arif OZOZAN



Asuman UYGUR



Aykan Erdogan SEMIZER



AYNUR GÜLERYÜK



Aynur GÜLERYÜZ



AYTEK SAVKAN



Banu IPEKER



Baris YIGIT



BAYSAN PAMAY



Behcet Kerem ERTAN



Benzat YILDIRIMER



BIRGUL AKSEHIRLIOGLU



Bulent DANDIN



BULENT FERDAG ACAR



Burak BASLILAR



BURAK G. OYMEN



Burak UYGUR



Bülent Hakan DÜLGE



Bülent KARANI



Can Senem GÜRÜN



Caner Cevdet Akcali



Cebrail Nakkas



Celal KÖLÜK



Cem Akcali



Cem SENBAY



Cem SIRIN



Cemal Metin SEKIRDEN



Cemile YOSMAOGLU



Cenap Ogan SENGEL



CENGIZ ERDOGAN



Cenk KÜCÜK



CIHANGIR VATANDOST



Cin 1. Kapanci



CUNEYD YUZAK



Cüneyt ÖZGÜMÜS



Dandin BÜLENT



Dara THONG



Daria YURDAER



DEGER SAHBAZ



Demir GIRMEK



DEZI TOREL



Dogan EKMEKCI



Ece ÖZGÜMÜS



ELIF GÜNER



ELIF MIRZA



Eliza Natasa ISRAILYAN



Emin BITLIS



Emir Ethem UNSAL



Emir Evirgen



Emre KURTTEPELI



Emre PAKSOY



Enver Eren VERAL



ERCUMENT GUNDEM



ERDAL BASTIYALI



ERDEM MIRZA



ERDI BASTIYALI



Eren Günhan ULUSOY



Erkan GENC



ERKAN ÖZMEN



ERKUT MIRZA



Erkut YUCAOGLU



Erol LODRIK



Erol Tim SAHIN



ESAT KEMAL DENIZERI



FATIF NACI YALCIN



FETTAH TAMINCE



Firat TUZUN



Firuz BARBAROS BAGLIKAYA



FUAT YALVAC



GOKHAN OZDEMIR



Gonca Yaprak KöKDEMIR



Gökçen YORGANCIOGLU



GUL DELEMEN



GUNES BIRAY



GURAY ZORA



Gursel Burak OYMEN



GÜLDEM KURTTEPELI



HALIS DEMIR



Halit Firat ERDEN



Hamdi Karabulut



Harun BAYRAMOGLU



HASAN SEMIH CIDAM



Hasan Serdar AKÇALI



HASAN UCAN



Hasan UCAN



HATICE CEMRE BIRAND



HÜSEYIN ALTINBAS



HÜSEYIN AYDUK ESAT KORAY



Hüseyin BASARAN



Hüseyin Erden Misirli



IBRAHIM KARAKAS



IBRAHIM KÖLÜK



IBRAHIM ROMANO



IBRAHIM SINAN AK



Ibrahim BETIL



Ibrahim ÇELIK



Ibrahim KÖLÜK



Ibrahim YETGINLER



IDRIS HALIL IBRE



IDRIS HALIL IBRE



IHSAN METIN



Ilhan KAMIS



INAN ALTINBAS



Inan KIRAC



IPEK BARBAROS



ISMAIL YALCIN DELEMEN



Ismet MURA



Izak ALALUF



IZAK KOENKAS



JAK FINZI



JEAN-MARIE JEGOUX



Jeki LEVI



JOSEPH SASO



Kadir Sururi DRIN



Kemal GÜLERYÜZ



Kemal Tahir GÜLERYÜZ



KERIM KUMLA



Kirkor Murat ISRAILYAN



Kirkor Murat ISRAILYAN



KURT KORKUT JOLKER



Kürükoglu Prodromos



liya duvenyaz



Lusintak TUZUN



Matatya KOHEN



Matilde VENTURI



MAZLUM HÜSEYIN UTABAY



MEHMET ALI BIRAND



MEHMET ALI FINCAN



Mehmet Ali KANTAR



Mehmet Aydin



Mehmet Burak VARDAN



Mehmet Cem BODUR



Mehmet Emre ZORLU



Mehmet Endam



Mehmet Erkan ERKEK



MEHMET SATUK BUGRA KAVUNCU



Mehmet Sevket TARHAN



MEHMET TURGUT EBREM



Merve HARZADIN SAHA



MIMAR ILYAS MURAT



MINE EKAL



Moris Algazi



Muharrem Turmus



MURAT ASAL



MURAT BARIS TANSEVER



Murat BASER



Murat Dogan ERDEN



MURAT ESEN



MURAT KORAY



MURAT SANER



Murat Sungur BURSA



Murat TUREL



Murat TUZUN



MURAT TÜREL



Musa Yahya



MUSTAFA AKGÜN



Mustafa ARHAN KAYAR



Mustafa Ertan SEVDISAN



MUSTAFA ERTAN SEVDISAN



Mustafa Lebib Misirli



MUSTAFA MEHMET GUNYELI



MUSTAFA MIRZA



MUSTAFA NECATI ABACIOGLU



MUSTAFA UGUR DEMIRCI



Muzaffer Sumru Akcali



MÜSLÜM FINCAN



Naime KOHEN



Nazmi CANBAZ



Necmettin Mehmet ÜRGÜPLÜ



NECMI ALPER SÜMER



Nelson KENT



Nevzat BALKIR



NIHAT YALVAC



NUR DELEMEN



Nuri Osman Akgul



NUSRET ALTINBAS



OKAN BAHSIS



Okan YÜCEL



Okyay Leblecici



Olgun ZORLU



Onur Sait AKSU



Orhan CELIKKOL



ORHAN ESREF CELIKKOL



Orhan Esref Celikkol



OSMAN SOYBAS



OZKAN TAMAN



Ömer Sabanci



ÖMER TUGRUL BILHAN



ÖZLÜ YALAZA



Pakize Oya NARIN



Petek ERSÖZOGLU



POLAT ALI



Raim TABAKOGLU



refael duvenyaz



Reful SASO



RIZA KAAN FERHATOGLU



Rina DRIN



Riza Kutlu Isik



Rüksan ÜRGÜPLÜ



RÜSDÜ SARAÇOGLU



SALAHATTIN BASTIYALI



SARAN MENGÜ



Sarkis SEMERCIYAN



Sebahattin SOMAL



Seda GENGORU



SEDAT UYAR



Sedef BETIL



SEDEF GÜVEN GEVREKYAN



Selahattin GUNACAR



SELCUK ILGAZ



Selim KORAY



Selim Salamon KOEN



SEMIH ÖZSOY



Semra TURGUT



Serdar Akcali



Serdar SASMAN



Serhan BAHSIS



SERHAN POZAN



SERIF ADIYAMAN



Sermet Kolcak



SITARE LEYLA EREN



SITARE ÖNÜR



Sibel PENSOY



Sinan TULUN



SOFU ALTINBAS



SONER YALVAC



SUAT ÇOBAN



SUSANNE PAPE



SÜLEYMAN BACALAN



SÜLEYMAN BEHIC AKERMAN



Sümer TARHAN



TAHA ALTAYLI



TIJEN CIDAM



TOLGA ISIK



TUFAN AYTEKIN GÜLTEKIN



Tuna IPEKKAN



Tuncay OZILHAN



Tuncer ADNAN



Ugur Sarigulle



Ugur Türkmen



UGUR YENAL



ULKER BASTIYALI



Umit Aykut TAFTALI



Uruz ERSÖZOGLU



ÜLKER MIRZA



VAKKAS ALTINBAS



VEDAT GÜVEN



VILDAN GÜLERYÜK



Vildan GÜLERYÜZ



Vitali ANTEBI



Yasin AYDIN



Yasin Vural



Yervan TUZUN



YIDIZ GUL



YIGIT GÜLER



Yilmaz Hakan KARADAYI



YUCEL KURTTEPELI



YUSUF ONDER EREN



ZAFER TANGIL



Zehra KÖLÜK



ZEYNEP BERNA AKGÖZE



ZEYNEP SEMA ÜCER



ZUBEYIR AKYOL



Zubeyir AKYOL (1)



ABDULKERIM MERDAN ARAZ



ADAN TUNCER



ADEM AYKURT



AHMET AKYOL



AHMET ALI AGAOGLU



Ahmet Fahri Yigitbasi



AHMET TOKSOZ



Ahmet Vefik GOZUM



AKBAL GUNDUZ



ALAIN A. DANON



ALI AKMAN



ALI ALTINBAS



ALI FUAT EKSI



ALI ULVI ORHAN



Ali Cingillioglu



ALi OCAL



Alisdair G. Dundas



ALON OVADYA



ALP BULENT BULUT



Altan Baban



ALTINBAS PETROL VE TICARET ANONIM SIRKETI



ARIF KENENCI



ARIF MEHMET MADENCI



Asli Cetinceviz



ATA PORTFOY YONETIMI ANONIM SIRKETI



ATA YATIRIM PORTFOY YONETIMI ANONIM SIRKETI



Atilla K. Koksal



AVRUPA HOLDING A.S.



AYHAN KARAOSMANOGLU



AYHAN MIZRAKCI



AYHAN OZDEMIR



AYSE MELIS BORTECENE



Ayse Mina BEZMEN



Ayytek Savkan



BAHADIR TEKER



BEARER(AHMET AYDIN)



BEARER(SERKAN HUSEYIN SEFIK)



BEKIR GURES



BEYAZIT OZGAN



BEYZA DURMAZ



BILAL BALCI



BORA PAUL TANLAK & FEVZIYE DILEK SARIOGLU TANLAK



BORIS GELMAN



Brad Langford



BROTHERHOOD FOUNDATION



BULEN DANDIN



Bulent Erdogan



BURAK BASLILAR



Burak Baslilar



BURAK KORUCU



Burak ORUCU



CALIK ENERJI A.S



CALIS KOROGLU



Can Ergenekon



Can Kadikoy



Cenan Ozkazim



Ceylan Akcali



Cezan Ozkazim



CORPORACIÓN ROMER S.A.



Cumhur Guzelciftci



CUMHUR KEMAL TURAM



CUNEYT ZENCIRCI



David Meen



Demir BIRMEK



Diloy Gulun Kilic



ELIF YAKUT



EMINE BILGE BAYSAL



Emine Neslihan Ornekal



EMRE GÜRSEL



EMRE YILDIRIM



ENIS GUNAY



ENKA TEKNIK GENEL MUTEAHHITLIK BAKIM ISLETME SEVK VE IDARE A.S.



ENRE YILDIRIM



ENVER EREN VERAL



EREN GÜNHAN ULUSOY



Erkan Erkek



Erkan Erkek



EROL CARMIKLI



EROL KALKAN



Erol Sevimlisoy



EROL TOKSOZ



ESER TUMEN



Esra Acar



FATMA TUSGUL



Feray Alpay



Ferhat Pazarbazi



FERHAT PAZZARBASI



FEYYAZ PIROGLU



Frithjof Mathias Fuchs



GEISSLER CRUZ GRACA



Gokhan Sikrak



Guardhealth Securities Limited



GULGUN AKDAG



Gulsevin Citlak



Guray Zora



Hakan Gonullu



HAKAN MURAT OZTURK



HAKAN ZENCIRCI



Halit Guran



HAS FIKRET



Hasan Burak KALELI



HASAN CANSIZ



HASAN OZDEMIR



HASAN SERDAR AKCALI



HATEM TAUUAR DURU



HEZI DARSA



Hilmi Adalier



HUNKAR KARAKASLAR



HUSEYIN ERSIN TAKLA



Huseyin BASARAN



HUSEYLIN ALTINBAS



HÜSEYIN BASARAN



IAN CONNOR



IBRAHIM SEYFITTIONGLU



Ibrahim Seyfittingoglu



Idil Yigitbasi



IHSAN CETINCEVIZ



ILHAN NEJAT AKDAG



IMRE BARMANBEK



INAN ALTINBAS



INAN KIRAC



INDIRA CRUZ GRACA



ISMAIL ERMAN ERDOGAN



ISMAIL VEJDL OZEK



Ismail Enes Algan



Ismail Erman Erdogan



Ismail Erman Erdogan



Ismail ONCEL



Jacques W. Yacoub



JAK LEVI



JANE CAROLYN ROBSON



Janti Dupont



JEAN-MARIE JEGOUX



JOSE LUIS SUAREZ MONTAÑO



Joseph Saso



Kares Karadeniz Enerji Servisleri ve Makine Ticaret A.S.



Kazim Recai Ayanoglu



KERIM ERBEN



KERIM EREN



Kerim Jurgen Karaer



KISLAL Erden Mehmet



Kimmo Tapio Haapa



KOC HOLDING A.S.



Koc Ufuk



Koç Holding A.S



Kora HAVER



KORHAN AKKOK



LEVANT BUSINESS LIMITED



Levent KOPER



LUFTU KUCUK



LULECI Kadir Onur



M. Fatif Naçi YALCIN



MAHIR ZARA



Mahmut Levent Untv



MARÍA DE LOURDES RODRÍGUEZ MAZARIEGOS



MARINA NIERMANN



MEHMET AYDINLIOGLU



Mehmet Aydinlioglu



MEHMET DILBER



MEHMET DURU



Mehmet Emin Akyuz



Mehmet Erkan Erkek



MEHMET ESAT ULUEVREN



Mehmet Faith Uysal



MEHMET HAKAN AKDUVAR



MEHMET HATTAT



Mehmet Levent Kucuk



MEHMET NECATI YAGCI



Mehmet Necati Yagci



Mehmet SATUK BUGRA KAVUNCU



MEHMET SEPIL



Mehmet Serhan ÜNSAL



Mehmet Tarkan Karakaya



Mehmet Tolga Guner



MEHMET UGUR ESIN



MEHMET YESILDERE



Mehmet Yesildere



Mermeden Ltd



Merve HARZADIN SAHA



Mesut Sandikci



METE GÜRSEL



Mete Kerimoglu



MINE KAYA



Mordo Damon



MUALLA OZDEMIR



MUAMMER MURAT CAKMAK



Mukremin Altuntas



Murat Kurkeu



MURAT SANER



MURAT YAZICI



MUSTAFA ALP EMRE BAYSAL



MUSTAFA AYAN CON



MUSTAFA DEMIRCI



MUSTAFA DORUK YILMAZ



MUSTAFA ERTAN SEVDISAN



MUSTAFA HALIDUN PASIN



Mustafa Necdet BENZMEN



MUSTAFA OZEN



Mustafa Tatlici



MUSTAFA TUNA



MUTLU SIMAYLI



Naci Pirlant



NEAL LINDSEY



Necmi Alper SUMER



NEVZAT BALKIR



NILAY ALPASLAN



NILUFER SAYDER



Nihat Cem Ertem



NURCAN YILMAZ



NURETTIN BAYKARA



NURETTIN CARMIKLI



NURETTIN EROGLU



Nurettin Eroglu



Nurettin Eroglu



NURI OSMAN AKGUL



Nuri GUZEL



NUSRET ALTINBAS



OGUZ CARMIKLI



Okan Ozerdem



Oktay Bicakcioglu



Okyay Leblebici



OLIVIA EMANUELLE DARA THONG



Omer CELIK



Omer Hakan Karakaya



ONDER MAHMUT TEZCAN



Orhan Esref CELIKKOL



Orhan Remzi Karadeniz



ORKUN OZEK



Osman Murat Karadeniz



OZCAN ISSEVER



Ozcan Tahincioglu



Ozgecan KIZILDAG



Pol Zazadze



Polat Ali



Polat Ali



REFIK ARIF



Remzi Gur



RIZA OGUZ BOZKURT



Rifat Emre Sonmez



Rifat Kamhi



Riza Kutlu ISIK



ROBERT BELL



RONALD CRUZ GRACA



SABAHITTIN SU



SADIK BURAK YAHSI



SAHIN SEZGIN



SAIK BURAK YAHSI



SALAHATTIN BAYSAL



SAMI HERMAN



Sebnem Yetkin Yildiz



SEDEF OZTURK



Selman Safi Bilal



Senan Idin



SERDAR BILGILI



SERMET KOLCAK



Sermet Kolcak



SERMET KOLCAK



Sermet Kolcak



Sharecorp Limited



SIBEL GULER



Sinan TULUN



Sitare Leyla Acar



SOFU ALTINBAS



SONER ONEN



Steven Chappell



Suha Bilal



Sureyya Sarp Onataslan



THE BEARER



TML INSAAT SANAYI TICARET VE TURIZM A.S.



Tolga CAYIRLI



Tolga Moral



Tulay Ulusoy



TUNA IPEKKAN



UHG UNIVERSAL HOSPITAL GROUP



UMIT YENER



Unit Sandikci



VAKKAS ALTINBAS



Vasif Uluclar



VEDAT ANJEL



Virna Ender Levi



Virna Levi



VOLKAN COSKUN



Vuslat Dogan Sabanci



YABAS HAKAN



YANNI SIMANTO



YUKSEL TIRYAKIOGLU



Yusuf Caglar Gozuacik



YUSUF ZIYA CUBUKCU



YUSUF ZIYA KABAOGLU



ZAHIT KIRKAN



Zehra Oney



Zeynep Gul Lokumcu