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panama belgelerinde adı geçen bakan istifa etti

PANAMA BELGELERİNDE ADI GEÇEN BAKAN İSTİFA ETTİ

Panama belgelerinde adı geçen İspanya Sanayi, Enerji ve Turizm Bakanı Jose Manuel Soria (58) istifa etti.

Tarih : 15 Nisan 2016, 12:15
Puan Ver : Panama Belgelerinde Adı Geçen Bakan İstifa Etti(7/10)4


Panamalı hukuk firması Mossack Fonseca arafından kurulan off-shore şirketi U.K. Lines ile bağlantısını reddeden ve isminin "yanlışlıkla" belgelerde geçtiğini iddia eden Soria, ortaya çıkan yeni belgelerin kendisini yalanlaması üzerine zor durumda kalmıştı.



Soria, istifasıyla ilgili yazılı açıklamasında, söz konusu Panama belgelerindeki ticari faaliyetlerinin 1995 yılında siyasete girmeden önceki döneme ait olduğunu belirterek "hata yaptığı" kabul etti. Belgeler ve ticari faaliyetleri eski olmasına rağmen siyasi sorumluluğunu yerine getirdiğini kaydeden Soria, hükümete ve partisine zarar vermemek için istifa ettiğini bildirdi.



Soria açıklamasında, "Tüm siyasi faaliyetler, konuların izah edilmesi dahil olmak üzere örnek niteliğinde olmalı. Bu söz konusu olmadığında gereken şekilde sorumluluğu almak zorundasınız" ifadesini kullandı.



İspanya'da 20 Aralık'taki genel seçimlerin ardından bir hükümet kuralamadığı için geçmiş hükümet görevine devam ederken,








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