





İZLANDA Başbakanı Gunnlaugsson'un istifa etmesine yol açan Panama belgeleri İngiltere'yi de karıştırdı. Panama merkezli Mossack Fonseca hukuk firmasının 11.5 milyon belgesinin ifşa olmasının ardından müteveffa babasının offshore hesabı ortaya çıkan İngiltere Başbakanı David Cameron'a karşı ‘istifa' sesleri yükselmeye başladı. Cameron, ilk açıklamasında offshore fonu ya da böyle bir fonda hissesi olmadığını savunmuştu. Ancak perşembe günü verdiği röportajda babasının fonunda kendisinin de hissesi olduğunu ve başbakan olmadan önce 2010 yılında bu hisseleri 31 bin 500 sterline (127 bin TL) sattığını ve 19 bin sterlin (yaklaşık 76 bin TL) kâr ettiğini açıklamıştı.







Domuz maskeli protesto: Londra'da İngiltere Başbakanlık Ofisi önünde toplanan yaklaşık 2 bin kişi, pankartlar ve sloganlarla Cameron'a ‘istifa' çağrısı yaptı. Bazı eylemciler, geçen yıl yayınlanan bir biyografi kitabında yer alan Cameron'ın üniversite öğrencisiyken ölü bir domuzun ağzına cinsel organını soktuğu iddiasına atıfla domuz maskeleri taktı. Cameron ise dün Londra'da lideri olduğu Muhafazakâr Parti'nin aktivist toplantısında yaptığı konuşmada hatalı olduğunu kabul etti.







Şeffaf olacağım sözü: Cameron, “Harika bir hafta olmadı. Bu meseleyi daha iyi ele almalıydım, daha iyi ele alabilirdim. Alınacak dersler olduğunu biliyorum ve onları alacağım. İngiltere Başbakanlık Ofisi'ni ya da isimsiz danışmanları suçlamayın. Beni suçlayın” ifadelerini kullandı. Cameron, babasıyla ilgili söylenenlere de kızgın olduğunu belirterek, “O muhteşem bir babaydı ve yaptığı herşeyle gurur duyuyorum” diye konuştu. Başbakan, süreçte şeffaf olma sözü de verdi. Hafta başında Panama belgeleri diye offshore şirketlerle ilgili 11.5 milyon belge sızdırılmış, bazı devlet adamları ve ünlülerin gizli hesapları olduğu ortaya çıkmıştı.