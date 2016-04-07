

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yakın arkadaşı müzisyen viyolonselist Sergey Roldugin'in offshore hesaplarında 2 milyar dolar serveti olduğu iddia edilmişti.







Rusya Devlet Başkanı Putin bu konuda bugün ilk kez açıklama yaptı. Panama Belgeleri'nde yolsuzluk unsurlarına rastlanmadığını iddia eden Putin, "Rakiplerimiz Rus ulusu ve çok uluslu vatandaşlarımızın birlik olmasından rahatsız oluyor. Bizi baskı altında tutmak için birbirimize düşürmeye çalışıyor" dedi.







"Rusya Devlet Başkanı'nın çok yakın bir arkadaşının şöyle bağlantıları var. Belki de yolsuzluğa bulaştı deniyor" şeklinde konuşan Putin, müzisyen Sergey Roldugin'i kastederek, "Ancak orada hiçbir yolsuzluk unsuru yok. Onun gibi insanlarla gurur duyuyorum" dedi.







PANAMA BELGELERİ'NDE PUTİN İDDİASI







Panama Belgeleri'ne göre, Rus viyolonselist Sergey Roldugin bir kaç yıl içerisinde yaklaşık 2 milyar ABD dolarını, karmaşık ilişkilere sahip şirketlere yatırdığı, para transferinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e kadar uzandığı iddia edilmişti.







Putin'le yaklaşık 40 yıldır yakın dost olan müzisyen Roldugin, Rusya Devlet Başkanı'nın ilk kızı Maria'nın vaftiz babası. Sergey Roldugin 16 yıl önce bir röportajında Putin'i "kardeşi" olarak nitelendirmişti.







Panama Belgeleri'nde Roldugin adına kurulan şirketlerin hisse alışverişleri yaptığı, milyon dolarlık karşılığı bulunmayan ücretler ödediği ve geri ödenmeyen krediler verdiği belirtiliyor.







Söz konusu paralar sadece Putin'in yakın çevresindeki kişilere aktarılmadı, aynı zamanda Putin'in ailesine de ödendi. Roldugin'in offshore şirketlerinden gelen paralarla Igora Kayak Merkezi'nin satın alındığı ve 2013 Şubat'ında Putin'in ikinci kızı Katerina'nın düğününün finanse edildiği de ileri sürülüyor.



