

Rusya'da yasal izni olmayan yük gemileri günde yüzlerce balina avlıyor ve bunu deniz yoluyla Japonya'ya ulaştırıyor. Hayvan severlerin büyük tepkisini çeken bu durumu yeniden gündeme getiren 48 yaşındaki ABD'li yıldız Pamela Anderson, konuyla ilgili Rusya Başkanı Putin'e mektup yazdı. 1990'lı yılların sevilen dizisi Baywatch'ta aldığı rolle geniş bir hayran kitlesine kavuşan Anderson, mektubuna “hayvanlara özel bir sevgim ve doğaya da saygım sonsuz” sözleriyle başlıyor.







Özellikle St Kitt's bölgesinde yasal izni olmayan yük gemileri tarafından avlanan balinaların deniz yoluyla Japonya'ya veya İzlanda'ya götürüldüğünü belirten Anderson, "Başkan Putin, yasal olmayan bu alışverişi, balina taşıyan yük gemilerini yasaklayarak Rusya'dan Japonya'ya yapılan balina eti ticaretini durdurabilirsiniz" sözleriyle Putin'e çağrıda bulundu.







Geçen hafta doğa ve hayvan haklarını koruyucusu 'Avaaz' isimli grup bir kampanya başlatmış, bu kampanya kapsamında "balina eti ticaretine hayır" dilekçesi tam 1 milyon kişi imzalanmış ve Caribbean adasının Başbakanına gönderilmişti.







Avaaz grubunun yaptığı kampanyayı da destekleyen Anderson mektubuna henüz Putin'den cevap gelmedi.