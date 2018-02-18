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Palandöken'e İran'dan Turist Yağıyor

PALANDÖKEN'E İRAN'DAN TURİST YAĞIYOR

Palandöken Kayak Merkezi'nde otellerdeki doluluk oranı, İranlı turistlerin yoğun ilgisi nedeniyle yüzde 90'lara ulaştı.

Tarih : 18 Şubat 2018, 16:30
Puan Ver : Palandöken'e İran'dan Turist Yağıyor(8/10)4

Kar kalitesi, uzun pistleri, yakıcı güneşi, doğası ve son model tesisleriyle kış turizmin gözde kayak merkezi Palandöken'e İran'dan tatile gelenlerin sayısı her geçen yıl artıyor. Palandöken'e uçak, otobüs ya da özel araçları ile gruplar halinde gelen İranlılar'ın çoğunluğu Türkçe bildikleri için yabancılık çekmiyor.

20'NİN ÜZERİNDE PİSTİ BULUNUYOR

En uzunu 12 kilometre olmak üzere 20'nin üzerinde pisti bulunan ve aynı anda 12 bin kişinin kayak yapabildiği Palandöken'e gelen İranlı kadınlar ise şıklıkta birbirleriyle yarışıyor.

9 yıldır her kış tatilde Palandöken'e geldiklerini söyleyen İranlı Şina Tului, "Biz 60 kişi geldik. Palandöken'i çok seviyoruz. Pistler ve tesisler mükemmel. Palandöken'deki otellerin çoğu İranlılar'la dolu.

GECE DE KAYAK YAPIYORLAR

Burada kendimizi hiç yabancı gibi görmüyoruz. Gün boyu kayak ya da snowboard yapıyoruz. Işıklandırılmış pistler sayesinde gece de kayak yapabiliyoruz. Her şey çok güzel. Mart ayında kutlanan nevruz için daha şimdiden yerimizi ayırdık" diye konuştu.

İranlılar, geceleri de kaldıkları otel önlerinde düzenlenen gece kayağı gösterisi ve eğlenceye eşlik ederek gönüllerince eğleniyor.

Palandöken'de en çok İranlı turist bulunduğunu belirten Polat Erzurum Resort Hotel Genel Müdürü Bora Kanber, "Bir zamanlar Palandöken'i ikinci adresleri yapan Ruslar'ın yerini İranlılar aldı" dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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