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PALANDÖKEN'DE GECE KAYAK KEYFİ


PALANDÖKEN'DE GECE KAYAK KEYFİ
Tarih : 10 Aralık 2016, 10:10
Puan Ver : Palandöken'de Gece Kayak Keyfi(9/10)11


Kar kalınlığının 20 santimetreye ulaştığı Erzurum Palandöken Kayak Merkezi'nde, kayak severler ışıklandırılan piste gece kayağı yapmanın tadını çıkardı.



Suni karlama sistemi sayesinde erken kayak sezonunun açıldığı Palandöken'de gündüz ayrı gece ayrı kayak keyfi yaşanıyor. Sway Otelinin ışıklandırılmış pistinde kayak severler buz gibi havaya aldırış etmeden saatlerce kayak yapmanın keyfini sürdüler.



Gündüz okul yoğunluğu olduğu için gece kayak yapmaya fırsat bulduğunu ifade eden Atatürk Üniversitesi öğrencileri ise, "Hafta içi gündüz okulumuz var. Kayak yapmayı çok seviyoruz. Biz de gece kayak yapmaya geldik. Pistlerin ışıklandırması da mükemmel." diye konuştular.



 



kaynak:haberler








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