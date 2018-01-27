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Palandöken Sömestrı Fırsat Bilen Kayakseverlerin Akınına Uğradı

PALANDÖKEN SÖMESTRI FIRSAT BİLEN KAYAKSEVERLERİN AKININA UĞRADI

Erzurum Palandöken Kayak Merkezi okulların yarıyıl tatiline girmesi ile birlikte kayakseverlerin akınına uğradı.

Tarih : 27 Ocak 2018, 12:30
Puan Ver : Palandöken Sömestrı Fırsat Bilen Kayakseverlerin Akınına Uğradı(6/10)2

Kar kalitesi, uzun pistleri, yakıcı güneşi, doğası ve son model tesisleriyle kış turizmin gözde kayak merkezlerinden biri olan Erzurum Palandöken, okulların yarıyıl tatiline girmesi ile doldu taştı. 20'nin üzerinde pistten aynı anda 12 bin kişinin yararlanabildiği Palandöken'de, kayak ve snowboard yapmasını bilmeyenler de kızakla kayarak tatilin keyfini çıkarıyor. Pistlerdeki ışıklandırma sayesinde geceleri de kayak yapılabiliyor.

20'NİN ÜZERİNDE PİSTİ BULUNUYOR

Kent merkezine 5, Erzurum Havalimanı'na 15 dakika uzaklıktaki Palandöken Kayak Merkezi'ne gelen tatilci ve turistler, deniz seviyesinden 3 bin 176 metre yükseklikte kayak yapma olanağı buluyor. Okulların yarıyıl tatiline girmesi ile birlikte Palandöken'de yoğunluk yaşanıyor. En uzunu 12 kilometre olmak üzere 20'nin üzerinde pisti bulunan ve aynı anda 12 bin kişinin kayak yapabildiği Palandöken'de, kayak ve snowboard yapmasını bilmeyenler ise kar keyfini kızakla kayarak çıkarıyor. Pistlerdeki ışıklandırma sayesinde tatilciler geceleri de kayak yapabiliyor.

"TÜRKİYE'NİN DÖRT BİR YANINDAN ZİYARETÇİ GELİYOR"

Tesislerdeki bir otelin genel müdürü Ali Güney, Palandöken'e Türkiye'nin dört bir tarafından turist geldiğini söyledi. Güney, şunları söyledi:

"Palandöken, Konaklı ve Kandilli kayak merkezlerinin bulunduğu Erzurum, buz pateni salonları, Türkiye'deki tek kayakla atlama kuleleri, kaplıcaları ve tarihi özelliğiyle kış turizmine hizmet ediyor. Erzurum'da, kayak sezonu aralık ayı ile başlıyor ve nisan ayının sonuna kadar sürüyor. Palandöken, kaymaya olanak sağlayan 'toz kar' özelliğini, ikliminden dolayı, bütün kayak sezonu boyunca koruyor. İklim koşulları, kış turizmi yapılması açısından son derece elverişli. Erzurum Türkiye'nin değil, Avrupa'nın da en önemli turizm merkezlerinden birisidir. Tatilini bir kez Palandöken'de geçiren seneye başka bir yere gitmiyor. Palandöken'in her yerinde gündüz olduğu gibi geceleri de ışıklandırılmış pistler sayesinde kayak yapılabiliyor."

"HAVASI, DOĞASI ÇOK GÜZEL"

Bu yıl ilk kez geldikleri Palandöken'e hayran kaldığını belirten Eylem Güven ise "Kaldığım otelin önünden dağın her yerine telesiyejle gidilebiliyor. Pistler muhteşem. Acemisinden profesyoneline kadar herkese hitap eden pistler var. Kayak yapmasını bilmeyenler kızaklarla kayıyor. Havası ve doğası inanılmaz güzel. Buraya ilk kez geliyorum ama bundan sonra her yıl gelmeye kara verdim" diye konuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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