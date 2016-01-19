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palandöken jandarma karakoluna çığ düştü

PALANDÖKEN JANDARMA KARAKOLUNA ÇIĞ DÜŞTÜ

Erzurum'un Palandöken kayak tesislerindeki jandarma karakoluna çığ düştü. Can kaybının yaşanmadığı olayda bir asker hafif şekilde yaralandı.

Tarih : 19 Ocak 2016, 09:35
Puan Ver : Palandöken Jandarma Karakoluna Çığ Düştü(9/10)11


Türkiye'yi etkisi altına alan yoğun kar yağışı ve tipi Erzurum'da çığa neden oldu. Palandöken'e gelen yerli ve yabancı turistlerin güvenliğini sağlamak için 2 bin 200 rakımına konuşlandırılan Jandarma karakolunun yanındaki tek katlı kafeteryanın üzerine saat 23.30 sıralarında çığ düştü. Nöbet kulübesinde yaralanan bir asker karakolda 24 saat hazır kıta bekleyen Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri tarafından olay yerinden alınarak ambulansla, yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki merkez Palandöken ilçesindeki Mareşal Çakmak Asker Hastanesi'ne kaldırıldı. Hafif şekilde yaralanan askerin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

 

Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri olay yerine gelen Sivil Savunma Arama ve Kurtarma Birliği ile bölgede başka yaralıların olabileceği ihtimali üzerine arama yaptı. Çığın düştüğü yer ve çatısında hasar oluşan kafeterya yoğun kar yağışı ve tipiye rağmen ekipler tarafından didik didik arandı. Başka yaralının olmadığı anlaşılınca ikinci bir çığın gelebileceği ihtimali üzerine bölge boşaltıldı.

 








Etiketler: Palandöken  Jandarma  Karakoluna  Çığ  Düştü    haber

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