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pakistan'da üniversiteye saldırı

PAKİSTAN'DA ÜNİVERSİTEYE SALDIRI

Pakistan'ın kuzeybatısındaki Çaharsada kentinde Bacha Khan Üniversitesi'ne giren silahlı saldırganlar çevreye ateş açtı. Anadolu Ajansı'nın haberine göre, saldırıda ilk belirlemelere göre 20 kişi öldü.

Tarih : 20 Ocak 2016, 09:19
Puan Ver : Pakistan'da Üniversiteye Saldırı(7/10)8


Üniversiteden silah ve patlama sesleri gelirken; ordu birlikleri olay yerine sevk edildi.



Hayberpaktunhuva eyaleti hükümet sözcüsü Şevket Yusufzai, patlayıcı madde de kullanılan saldırıda ilk belirlemelere göre, 20 kişinin öldüğünü açıkladı.



Reuters'ın kaynak gösterdiği Pakistan medyasına göre, saldırıda bir kimya profesörü öldürüldü. Reuters aralarında öğrencilerin de olduğu en az sekiz kişinin hayatını kaybettiğini belirtti. AFP ölü sayısını 12 olarak duyurdu.








Etiketler: Pakistan  Da  Üniversiteye  Saldırı    haber

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