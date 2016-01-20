

Üniversiteden silah ve patlama sesleri gelirken; ordu birlikleri olay yerine sevk edildi.







Hayberpaktunhuva eyaleti hükümet sözcüsü Şevket Yusufzai, patlayıcı madde de kullanılan saldırıda ilk belirlemelere göre, 20 kişinin öldüğünü açıkladı.







Reuters'ın kaynak gösterdiği Pakistan medyasına göre, saldırıda bir kimya profesörü öldürüldü. Reuters aralarında öğrencilerin de olduğu en az sekiz kişinin hayatını kaybettiğini belirtti. AFP ölü sayısını 12 olarak duyurdu.