Pakistan'da, Navaz Şerif'ten boşalan başbakanlık koltuğuna, geçici olarak, eski Petrol ve Doğal Kaynaklar Bakanı Şahid Hakan Abbasi oturdu.

Pakistan'da, Navaz Şerif'ten boşalan başbakanlık koltuğuna, geçici olarak, eski Petrol ve Doğal Kaynaklar Bakanı Şahid Hakan Abbasi oturdu. Abbasi'nin görevi, Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif'e devretmesi öngörülüyor.

ULUSAL MECLİSTE BAŞBAKANLIK OYLAMASI YAPILDI

Şerif'in yargı kararıyla görevden uzaklaştırılmasının ardından, Pakistan parlamentosunun alt kanadı Ulusal Mecliste başbakanlık oylaması yapıldı. İktidardaki Pakistan Müslüman Birliği-Navazdan (PML-N) Abbasi'nin yanı sıra, muhalefet partilerinin adayları Syed Navid Kamar (Pakistan Halk Partisi-PPP), Şeyh Raşid Ahmed (Pakistan Adalet Hareketi-PTI) ve Sahibzade Tarikullah (Cemaat-i İslami-JI) yarıştı.

ABBASİ, 221 OYLA BAŞKAN SEÇİLDİ

342 sandalyeli Ulusal Meclis'te 188 üyesi bulunan Navaz Şerif'in partisi PML-N'nin adayı Abbasi, 221 oyla başbakan seçildi.

YEMİN TÖRENİNİN ARDINDAN GÖREVE BAŞLAYACAK

Abbasi, bu akşam Cumhurbaşkanı Memnun Hüseyin'in başkanlığındaki yemin töreninin ardından göreve başlayacak. PML-N, 29 Temmuz'da, meclis komitesi toplantısında alınan karar göre, başbakanlık koltuğuna Şerif'in kardeşi, Pencap Eyalet Başbakanı Şahbaz Şerif'in aday gösterileceğini duyurmuştu.

ABBASİ, GEÇİCİ OLARAK BAŞBAKANLIK GÖREVİNİ ÜSTLENECEK

Şahbaz Şerif'in ilk olarak, Ulusal Meclise girmesi gerekiyor. Bu süreçte ise Abbasi, geçici olarak başbakanlık görevini üstlenecek.

ŞAHBAZ ŞERİF, KARDEŞİNİN AYRILDIĞI MECLİS SANDALYESİ İÇİN ARA SEÇİMLERE KATILACAK

Şahbaz Şerif, öncelikle Pencap Eyaleti Başbakanlığı görevinden istifa ederek, kardeşinin ayrıldığı meclis sandalyesi için 17 Eylül'de yapılacak ara seçimlere katılacak. Şerif'in ara seçimi kazanması halinde Abbasi'nin görevinden istifa ederek, başbakanlık koltuğunu, düzenlenecek yeni bir meclis oylamasıyla Şerif'e bırakması bekleniyor.

ŞERİF'İN BAŞBAKAN SEÇİLMESİNE KESİN GÖZÜYLE BAKILIYOR

PML-N, Ulusal Mecliste çoğunluğa sahip olduğu için, Şerif'in başbakan seçilmesine kesin gözüyle bakılıyor. Süreçte bir aksama olmaması halinde, Şerif'in eylül ayı sonunda başbakan olması ve 2018'de yapılacak genel seçimlere kadar görevi yürütmesi öngörülüyor.

ŞAHBAZ ŞERİF KİMDİR?

1951'de dünyaya gelen Şerif, Lahor kentindeki Government College Üniversitesinde lisans eğitimini tamamladı. Şahbaz Şerif, 1980'li yıllarda ülkenin en büyük şirketlerinden İttifak Holding'in hızlı büyümesinde ağabeyi Navaz Şerif ile birlikte önemli rol oynadı. 1988'de Pencap Eyalet Meclisine seçilen Şahbaz Şerif, 1990'da Ulusal Meclise girdi. 1993'te tekrar Pencap Eyalet Meclisine seçilen Şerif, 1997'de Pencap Eyalet Başbakanlığı görevine getirildi. General Pervez Müşerref'in 1999'daki askeri darbesinin ardından dönemin başbakanı Navaz Şerif ile birlikte 2007'ye kadar Suudi Arabistan'da yaşayan Şahbaz Şerif, 2007'de Pakistan'a döndü. Şahbaz Şerif, PML-N'nin 2008 genel seçimlerinde Pencap eyaletinde gösterdiği başarının ardından ikinci kez Pencap Eyalet Başbakanı oldu. Şerif, 8 Haziran 2013'ten bu yana bu görevi yürütüyor.

ŞAHİD HAKAN ABBASİ KİMDİR?

PML-N Partisi'nin önde gelen siyasilerinden Abbasi, 1958'de dünyaya geldi. California Üniversitesi elektrik mühendisliği bölümünden mezun olan Abbasi, George Washington Üniversitesinde yüksek lisansını tamamladı. 1988 genel seçimlerinde ilk kez Ulusal Meclise seçilen Abbasi, 1997-1999 yılları arasında Pakistan Havayolları (PIA) Genel Müdürlüğünü üstlendi. 2008'de Ticaret ve Savunma Üretimi Bakanlığı görevini üstlenen Abbasi, 2013'ten bu yana Şerif hükümetinin Petrol ve Doğal Kaynaklar Bakanı olarak görev yapıyor.

YOLSUZLUK İDDİALARINA KARIŞTIĞI GEREKÇESİYLE BAŞBAKANLIK GÖREVİNDEN UZAKLAŞTIRILMIŞTI

Pakistan Anayasa Mahkemesi, 28 Temmuz'da, aile üyelerinden bazılarının Panama belgeleriyle ortaya çıkan yolsuzluk iddialarına karıştığı gerekçesiyle, Navaz Şerif'in başbakanlık görevinden uzaklaştırılmasına karar vermişti. Ayrıca Maliye Bakanı Muhammed İshak Dar da azledilmişti.

MAHKEME ŞERİF'İ ÖMÜR BOYU SİYASETTEN MEN ETMİŞTİ

Mahkeme, "Pakistan Başbakanının parlamento ve mahkemeye karşı dürüst davranmadığını" belirterek, Şerif'in artık başbakanlık koltuğuna "layık olmadığını" bildirmişti. Mahkeme Şerif'i ömür boyu siyasetten men etmişti.

Kaynak: haberinburada