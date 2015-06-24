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pakistan'da sıcaklar yüzünden ölü sayısı 800'e yaklaştı

PAKİSTAN'DA SICAKLAR YÜZÜNDEN ÖLÜ SAYISI 800'E YAKLAŞTI

Pakistan'da 45 derecenin üzerinde seyreden kavurucu sıcaklarda bilanço giderek ağırlaşıyor. Son bilgilere göre; ülke genelinde aşırı sıcaklar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 800'e yaklaştı.

Tarih : 24 Haziran 2015, 09:26
Puan Ver : Pakistan'da Sıcaklar Yüzünden Ölü Sayısı 800'e Yaklaştı(9/10)11


Pakistan'da 45 derecenin üzerinde seyreden kavurucu sıcaklarda bilanço giderek ağırlaşıyor. Son bilgilere göre; ülke genelinde aşırı sıcaklar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 800'e yaklaştı.








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