PAKİSTAN'DA SICAKLAR YÜZÜNDEN ÖLÜ SAYISI 800'E YAKLAŞTI
Pakistan'da 45 derecenin üzerinde seyreden kavurucu sıcaklarda bilanço giderek ağırlaşıyor. Son bilgilere göre; ülke genelinde aşırı sıcaklar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 800'e yaklaştı.
Pakistan'da 45 derecenin üzerinde seyreden kavurucu sıcaklarda bilanço giderek ağırlaşıyor. Son bilgilere göre; ülke genelinde aşırı sıcaklar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 800'e yaklaştı.
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