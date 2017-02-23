PAKİSTAN'DA PATLAMA: 7 ÖLÜ 15 YARALI
Pakistan'ın Lahor kentinde meydana gelen patlamanın ardından 7 kişi öldü 15 kişi yaralandı
Pakistan'ın Pencap eyaletinin başkenti Lahor'daki bir restoranda meydana gelen patlamada 7 kişi yaşamını yitirdi, 15 kişi yaralandı.
Eyalet yetkilileri, şehrin işlek bölgesindeki bir restoranda jeneratörün patlaması sonucu 7 kişinin öldüğünü 15 kişinin yaralandığını duyurdu.
kaynak:habertürk
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