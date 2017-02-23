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pakistan'da patlama: 7 ölü 15 yaralı

PAKİSTAN'DA PATLAMA: 7 ÖLÜ 15 YARALI

Pakistan'ın Lahor kentinde meydana gelen patlamanın ardından 7 kişi öldü 15 kişi yaralandı

Tarih : 23 Şubat 2017, 14:44
Puan Ver : Pakistan'da Patlama: 7 Ölü 15 Yaralı(7/10)9


Pakistan'ın Pencap eyaletinin başkenti Lahor'daki bir restoranda meydana gelen patlamada 7 kişi yaşamını yitirdi, 15 kişi yaralandı.



Eyalet yetkilileri, şehrin işlek bölgesindeki bir restoranda jeneratörün patlaması sonucu 7 kişinin öldüğünü 15 kişinin yaralandığını duyurdu.



 



kaynak:habertürk








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