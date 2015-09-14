PAKİSTAN'DA PATLAMA: 11 ÖLÜ, 79 YARALI
Pakistan'ın Pencap eyaletindeki Multan şehrinde bir otobüs terminalinde gerçekleşen patlamada 11 kişi hayatını kaybetti, 79 kişi yaralandı.
Multan polis yetkilisi Halid Rauf, kanlı saldırının bir motosiklet ile üç tekerlekli taksinin çarpışması sonucu meydana geldiğini, uzaktan kumandalı bombanın motosiklete yerleştirildiğinin tahmin edildiğini, ağır yaralılar sebebiyle ölü sayısının artmasından endişe ettiklerini bildirdi. Hükümet yetkilisi Zahid Saleem, olayın bir intihar saldırısı olabileceğini kaydetti.
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