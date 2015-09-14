

Multan polis yetkilisi Halid Rauf, kanlı saldırının bir motosiklet ile üç tekerlekli taksinin çarpışması sonucu meydana geldiğini, uzaktan kumandalı bombanın motosiklete yerleştirildiğinin tahmin edildiğini, ağır yaralılar sebebiyle ölü sayısının artmasından endişe ettiklerini bildirdi. Hükümet yetkilisi Zahid Saleem, olayın bir intihar saldırısı olabileceğini kaydetti.