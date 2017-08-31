Pakistan'ın güneyinde etkili olan şiddetli muson yağmurları nedeniyle en az 11 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi de yaralandı.

Pakistan'ın güneyinde etkili olan şiddetli muson yağmurları nedeniyle en az 11 kişinin yaşamını yitirdiği, çok sayıda kişinin de yaralandığı bildirildi.

Karaçi Belediye Başkan Yardımcısı Arşad Vohra, gazetecilere yaptığı açıklamada kentte etkili olan yağışların elektrik kaçaklarına ve çatıların çökmesine yol açtığını belirtti.

11 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yağmurlar nedeniyle 11 kişinin hayatını kaybettiğini ve çok sayıda kişinin yaralandığını dile getiren Vohra, arama kurtarma ekipleri yetersiz kaldığı için ordunun bölgeye yardıma çağrıldığını söyledi.Yerel televizyon kanallarında yayınlanan görüntülerde vatandaşların yollarda araçlarının içinde mahsur kaldığı görüldü.

2014 YILINDA DA YAŞANMIŞTI

Pakistan'da 2014'te muson yağmurları nedeniyle Çenab Nehri'nin taşması sonucu meydana gelen sellerde Pencap eyaletinde 300'den fazla kişi hayatını kaybetmişti. Ülke, tarihinin en büyük sel felaketini ise 2010 yılında İndus Nehri'nin taşması sonucu yaşamış, 20 milyona yakın kişi sellerden etkilenmiş, 2 bin kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: haberinburada