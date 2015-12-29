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pakistan'da intihar saldırısı: 18 ölü, 40 yaralı

PAKİSTAN'DA İNTİHAR SALDIRISI: 18 ÖLÜ, 40 YARALI

Pakistan'ın Mardan kentinde düzenlenen intihar saldırısında ilk belirlemelere göre 18 kişinin hayatını kaybetti, 40 kişi yaralandı.

Tarih : 29 Aralık 2015, 15:04
Puan Ver : Pakistan'da İntihar Saldırısı: 18 Ölü, 40 Yaralı(9/10)7


Pencap İlk Yardım Servisinden yapılan açıklamaya göre patlama, ülkenin kuzey kesimindeki Mardan kentinde Nüfus Müdürlüğü (NADRA) ofisinde meydana geldi. Olay yerine çok sayıda ambulans ve sağlık ekibi sevk edildi.



Emniyet yetkilileri, patlamanın bomba yüklü bir motosikletin Nüfus Müdürlüğünün ana kapısına sürülmesinin ardından meydana geldiğini kaydedildi.



Patlamayla hasar gören Nüfus Müdürlüğünün çevresi güvenlik şeridiyle çevrilirken yaralıların yakındaki hastanelere kaldırıldığı belirtildi. Saldırıda 8 ila 10 kilogram patlayıcı kullanılmış olabileceği öğrenildi.








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