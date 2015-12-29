

Pencap İlk Yardım Servisinden yapılan açıklamaya göre patlama, ülkenin kuzey kesimindeki Mardan kentinde Nüfus Müdürlüğü (NADRA) ofisinde meydana geldi. Olay yerine çok sayıda ambulans ve sağlık ekibi sevk edildi.



Emniyet yetkilileri, patlamanın bomba yüklü bir motosikletin Nüfus Müdürlüğünün ana kapısına sürülmesinin ardından meydana geldiğini kaydedildi.



Patlamayla hasar gören Nüfus Müdürlüğünün çevresi güvenlik şeridiyle çevrilirken yaralıların yakındaki hastanelere kaldırıldığı belirtildi. Saldırıda 8 ila 10 kilogram patlayıcı kullanılmış olabileceği öğrenildi.