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pakistan'da derece 53,5'i gösterdi

PAKİSTAN'DA DERECE 53,5'İ GÖSTERDİ

Pakistan'da, ülke tarihinin en yüksek sıcaklığı, dün Belucistan eyaletinin Turbat kentinde kaydedildi.

Tarih : 29 Mayıs 2017, 15:29
Puan Ver : Pakistan'da Derece 53,5'i Gösterdi(10/10)7






Pakistan Meteoroloji Dairesi yetkilileri, Turbat'ta dün sıcaklığın 53,5 dereceyi bulduğunu söyledi.



En son, 30 Mayıs 2009'da sıcaklık 52 dereceye çıkmıştı.



Yetkililer, Pakistan'ın iklim değişikliğinin etkisi altında olduğunu, son yıllarda aşırı sıcakların ülke genelinde etkisini arttırdığını bildirdi.



Pencap, Sind ve Belucistan eyaletlerinde etkili aşırı sıcaklar, günlük yaşamı olumsuz etkiliyor.

 



 



kaynak:Sabah








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