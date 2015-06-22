PAKİSTAN'DA AŞIRI SICAKLAR CAN ALMAYA DEVAM EDİYOR
Pakistan'da etkili olan aşırı sıcak hava yüzünden hayatını kaybedenlerin sayısı 136'ya yükseldi. Muson yağmurları öncesi en sıcak ayı yaşayan Pakistan'ın orta ve güney kesimlerindeki bazı kentlerinde hissedilen sıcaklık 47 dereceyi buldu.
Pakistan'da etkili olan aşırı sıcak hava yüzünden hayatını kaybedenlerin sayısı 136'ya yükseldi. Muson yağmurları öncesi en sıcak ayı yaşayan Pakistan'ın orta ve güney kesimlerindeki bazı kentlerinde hissedilen sıcaklık 47 dereceyi buldu.
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