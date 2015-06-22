Pakistan'da etkili olan aşırı sıcak hava yüzünden hayatını kaybedenlerin sayısı 136'ya yükseldi. Muson yağmurları öncesi en sıcak ayı yaşayan Pakistan'ın orta ve güney kesimlerindeki bazı kentlerinde hissedilen sıcaklık 47 dereceyi buldu.