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pakistan'da aşırı sıcaklar can almaya devam ediyor

PAKİSTAN'DA AŞIRI SICAKLAR CAN ALMAYA DEVAM EDİYOR

Pakistan'da etkili olan aşırı sıcak hava yüzünden hayatını kaybedenlerin sayısı 136'ya yükseldi. Muson yağmurları öncesi en sıcak ayı yaşayan Pakistan'ın orta ve güney kesimlerindeki bazı kentlerinde hissedilen sıcaklık 47 dereceyi buldu.

Tarih : 22 Haziran 2015, 15:05
Puan Ver : Pakistan'da Aşırı Sıcaklar Can Almaya Devam Ediyor(5/10)5


Pakistan'da etkili olan aşırı sıcak hava yüzünden hayatını kaybedenlerin sayısı 136'ya yükseldi. Muson yağmurları öncesi en sıcak ayı yaşayan Pakistan'ın orta ve güney kesimlerindeki bazı kentlerinde hissedilen sıcaklık 47 dereceyi buldu.








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