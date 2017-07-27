Pakistan'ın Multan kentinde 16 yaşındaki genç kıza "intikam için tecavüz edilmesi" emri veren kişiler gözaltına alındı. Gözaltına alınanların sayısının 20'ye yakın olduğu bildirildi.

Pakistan'ın Multan kentinde genç bir kişiye "intikam için tecavüz edilmesi" emri verdikleri iddia edilenler gözaltına alındı. Gözaltına alınanların sayısının 20'ye yakın olduğu bildirildi. Polis yetkililerinden yapılan açıklaya göre, kurbanlar aynı zamanda akraba.

KURBANIN ERKEK KARDEŞİNİN DE TECAVÜZ İLE SUÇLANDIĞI SÖYLENDİ

Polis yetkilileri, kurbanın erkek kardeşinin de tecavüz ile suçlandığını söyledi. Yine polisten yapılan açıklaya göre, kurbanlar aynı zamanda akraba.CEZA OLARAK 16 YAŞINDAKİ BİR KİŞİYE TECAVÜZ EDİLMESİ EMRİ VERDİ

Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan polis yetkilisi Allah Baksh, "Jirga (Aşiret Konseyi) ceza olarak 16 yaşındaki bir kişiye tecavüz edilmesi emri verdi. Bu kişinin erkek kardeşi de 12 yaşındaki bir kişiye tecavüz etmişti" dedi.

"İNTİKAM TECAVÜZÜ" EMRİNİ VERENLERİN, İKİ AİLENİN BAZI ÜYELERİ OLDUĞU SÖYLENDİ

BBC'ye konuşan kaynaklar ise "intikam tecavüzü" emrini verenlerin Aşiret Konseyi değil, iki ailenin bazı üyeleri olduğunu söyledi.

GEÇMİŞTE "NAMUS CİNAYETİ VE İNTİKAM TECAVÜZÜ"NÜ İÇEREN ÇOK SAYIDA KARAR ALINMIŞTI

Pakistan'da genelde yaşlı aşiret üyelerinden oluşan ancak faaliyetleri yasadışı olan bu konseylerin çeşitli sorunları çözdükleri biliniyor. Söz konusu konseylerden bazıları geçmişte, "namus cinayeti" ve "intikam tecavüzü"nü de içeren çok sayıda tartışmalı karar almıştı.

2002 YILINDA KADINA TOPLUCA TECAVÜZ EDİLMESİ EMRİ VERİLMİŞTİ

Pakistan'da 2002 yılında da bir aşiret konseyi 28 yaşındaki Muhtaran Mai adlı kadına topluca tecavüz edilmesi emri vermişti. Muhtaran Mai'nin 12 yaşındaki erkek kardeşi daha önce yaşlı bir kadın ile ilişkiye girmekle suçlanmıştı. Mai ise kendisine tecavüz edenler aleyhine dava açmıştı.

YAŞAM ÖYKÜSÜ "PARMAK İZİ" ADLI OPERAYA KONU OLMUŞTU

Zamanla önemli bir insan hakları aktivisti olan Mai, Pakistan'dan ayrılması için yapılan çağrılara karşın ülkesini terk etmeyerek köyünde okul yaptırmış, yaşam öyküsü ise 2014'te New York'ta sergilenen "Parmak izi" adlı operaya konu olmuştu.

Kaynak: haberinburada