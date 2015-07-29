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pakistan blackberry'yi yasakladı!

PAKİSTAN BLACKBERRY'Yİ YASAKLADI!

BlackBerry'inin altın günlerin yaşadığı yıllarda, yani henüz ortalarda iPhone veya Android telefonların bulunmadığı, yaygın olmadığı yıllarda, çoğu devletin BlackBerry telefonlarını yasaklamak istediğini bugün çok az insan hatırlıyor.

Tarih : 29 Temmuz 2015, 10:05
Puan Ver : Pakistan Blackberry'yi Yasakladı!(7/10)6


BlackBerry'inin altın günlerin yaşadığı yıllarda, yani henüz ortalarda iPhone veya Android telefonların bulunmadığı, yaygın olmadığı yıllarda, çoğu devletin BlackBerry telefonlarını yasaklamak istediğini bugün çok az insan hatırlıyor. 



Ancak, kendine özel şifreleme sistemiyle kullanıcılarının epostalarını ve mesajlarını şifreleyen BlackBerry, devletlerin bu yazışmaları okuyamaması nedeniyle ülkeleri istihbarat örgütlerinin hedefi haline gelmiş, batı ülkeleri de dahil, çoğu bölgede yasaklanmak istenmişti.



BlackBerry bir şekilde o yasaklama tehditlerini atlattı. Kimi devletlere, yazışmaları okuyabilmesi için gerekli şifreleri verdi. Ancak yıllar sonra bu kez hiç beklemediği bir yerden aynı tehditle karşı karşıya kaldı.



Yakın Doğu'nun en kaynayan ülkelerinden biri olan Pakistan, ülkede yasadışı işler çevirenlerin devlet tarafından izlenmemek için BlackBerry sistemini kullandığını gerekçe göstererek, ülkedeki operatörlerden, 30 Temmuz'dan itibaren BlackBerry servisini kapamalarını istediler. Buna göre, Pakistan GSM altyapısı üzerinde, 30 Temmuz'dan itibaren BlackBerry telefonları çalışmayacak. Artık Afganistan ve Pakistan arasında at koşturan silahlı radikal militanlar ve İngiliz, ABD, Fransız, Rus, Çin, Kuzey Kore ajanları kendilerine başka bir iletişim yöntemi bulmak zorunda kalacaklar.



Dünyanın en hızlı klavye kullananı bir Türk

 






Etiketler: Pakistan  Blackberry  Yi  Yasakladı    haber

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