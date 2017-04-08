

Gayrimenkul sektörünün önemli derneklerinden konutDER, iki hafta önce başkanlık seçimine gitti. Derneğin eski başkanı Ömer Faruk Çelik, yerini Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas'a bıraktı. Altan Elmas, bir grup basın mansubuyla yaptığı toplantıda hem KONUTDER'in yeni politikalarını hem de gayrimenkul sektörünü değerlendirdi.







Elmas, KONUTDER olarak yeni dönemde gündemlerine kentsel, dönüşüm, imar yönetmeliği, müktesep hak, yabancıya satışın artırılması, gayrimenkul sertifikası ve orta gelir gurubuna yönelik konut üretimini aldıklarını belirterek, “2016 yılında gayrimenkul sektörü Türkiye ekonomisinin çok üzerinde, 7.2 büyüdü. Büyüme hızı yavaşlamayan tek sektör olduk. 2017'de de böyle bir gelişme bekliyoruz” dedi. Bu büyüme oranlarıyla istihdama en fazla katkı sağlayan sektör konumuna geldiklerini de dile getiren Elmas, “Sadece 2017 yılında 154 bin ek istihdam sağladık. Bize en yakın sektör 49 binle perakende sektörü oldu” diye konuştu.







kaynak:milliyet