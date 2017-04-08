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pahalıda talep az, ucuz konut zamanı geldi

PAHALIDA TALEP AZ, UCUZ KONUT ZAMANI GELDİ

KONUTDER'in yeni başkanı Altan Elmas, gayrimenkulde lükse talebin azaldığını belirterek, “Çok büyük evler yerine daha küçük evler yapılabilir" dedi.

Tarih : 08 Nisan 2017, 12:03
Puan Ver : Pahalıda Talep Az, Ucuz Konut Zamanı Geldi(6/10)7


Gayrimenkul sektörünün önemli derneklerinden konutDER, iki hafta önce başkanlık seçimine gitti. Derneğin eski başkanı Ömer Faruk Çelik, yerini Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas'a bıraktı. Altan Elmas, bir grup basın mansubuyla yaptığı toplantıda hem KONUTDER'in yeni politikalarını hem de gayrimenkul sektörünü değerlendirdi.



Elmas, KONUTDER olarak yeni dönemde gündemlerine kentsel, dönüşüm, imar yönetmeliği, müktesep hak, yabancıya satışın artırılması, gayrimenkul sertifikası ve orta gelir gurubuna yönelik konut üretimini aldıklarını belirterek, “2016 yılında gayrimenkul sektörü Türkiye ekonomisinin çok üzerinde, 7.2 büyüdü. Büyüme hızı yavaşlamayan tek sektör olduk. 2017'de de böyle bir gelişme bekliyoruz” dedi. Bu büyüme oranlarıyla istihdama en fazla katkı sağlayan sektör konumuna geldiklerini de dile getiren Elmas, “Sadece 2017 yılında 154 bin ek istihdam sağladık. Bize en yakın sektör 49 binle perakende sektörü oldu” diye konuştu.



 



kaynak:milliyet








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