Video oyun dünyasının en önemli öncü isimlerinden, Japon oyun ve arcade makineleri yapımcısı Pac-Man ‘ın babası Masaya Nakamura, 91 yaşında hayata veda etti.



Video oyun dünyasının en önemli öncü isimlerinden, Japon oyun ve arcade makineleri yapımcısı Pac-Man ‘ın babası Masaya Nakamura, 91 yaşında hayata veda etti.



1955 yılında Namco'yu kuran Nakamura bu şirketle, elektronik oyun atları üretmeye başlayarak eğlence dünyasında ( Pac-Man ) ilgi topladı. Şirket daha sonra elektronik Aarcade makinelerine yöneldi ve Bandai ile birleşerek Bandai Namco'yu oluşturdu.



1980 yılında hayat bulan efsane



Bir Namco mühendisi tarafından geliştirilen PacMan ise 1980 yılında satışa sunuldu ve bir video oyun efsanesine dönüştü.



1980 yılından beri sayısız tişört, kupa, oyuncak gibi küçük eşya için lisans satan Pac-Man, dünyanın en iyi tanınan video oyunu olarak 2015'te de Pixel isimli Hollywood filmine konu oldu. Nakumara'nın cenazesi ailesi tarafından kişisel bir törenle kaldırılacak ancak Bando Namco da kurucuları için ayrıca özel bir tören düzenleyecek.



