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‘özür ve tazminat söz konusu değil'

‘ÖZÜR VE TAZMİNAT SÖZ KONUSU DEĞİL'

Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gezi parkı ile ilgili açıklamasına ilişkin olarak, “Aslında bu bir tartışmaya davet çağrısı bir anlamda.

Tarih : 23 Haziran 2016, 10:18
Puan Ver : ‘Özür Ve Tazminat Söz Konusu Değil'(10/10)8


‘Davet çağrısı'

Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gezi parkı ile ilgili açıklamasına ilişkin olarak, “Aslında bu bir tartışmaya davet çağrısı bir anlamda. Ama birilerinin de ‘Bakın yeniden bir Gezi istiyorlar, insanları sokaklara dökmek istiyorlar' tarzı tepkisini de biz anlamakta zorlanıyoruz” ifadesini kullandı.





İsrail ile 26 Haziran'da yapılacak görüşmeye ilişkin Kalın, “Türkiye'nin taleplerinin karşılanması noktasında özür ve tazminat konusunda ciddi mesafe alınmıştı. Uzun müzakereler sonucunda Gazze ablukasının nasıl aşılacağı konusunda da belli bir noktaya gelindi. Zannediyorum bu Gazze halkını da memnun edecek, onların da nefes almasını sağlayacak bir dönemin kapısını aralayacak” diye konuştu.



‘Mesafe koyabilirler'

Almanya ile ilişkilerde yaptırım olacak mı? sorusu Kalın şu cevabı verdi: “Madem hukuki anlamda bağlayıcılığı yok, Alman hükümetinden beklentimiz bu ayırımı kendilerinin de ifade etmesi.



Öbür tarafta Türk halkına karşı yapılan böyle bir haksız ithamı da sessiz sedasız geçiştirmemiz mümkün değil. Dolayısıyla Alman hükümeti bu karar ile kendisi arasına bir mesafe koyabilir. Kendisi açısından bağlayıcılığı olmadığını ifade edebilir. Türkiye'nin beklentisi bu yöndedir.”








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