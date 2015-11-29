

Rock müzik sanatçısı Özlem Tekin'in babası Prof. Dr. Talat Tekin Bodrum'da yaşadığı evde vefat etti. Türk pop ve rock sanatçısı Özlem Tekin'in Muğla'nın Bodrum İlçesi'ne bağlı Gündoğan Mahallesi'ndeki Hacettepeliler Sitesi'nde eşi Sevim Tekin ile birlikte yaşayan ve yaklaşık iki yıldır Perkinson hastalığı ile mücadele eden babası 88 yaşındaki Talat Tekin'in bu sabah saatlerinde vefat ettiği belirtildi. Evli ve üç çocuk babası Türk Dili Profesörü olan Talat Tekin 1994'te emekliye ayrıldıktan sonra İstanbul'da Yeditepe Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanlığı'nda bulunmuştu.



Yaklaşık 10 yıldır Bodrum'da eşi ile birlikte yaşayan Tekin'in cenazesinin yarın Gündoğan Camii'nden kılınacak öğle namazının ardından yine Gündoğan Mezarlığı'nda toprağa verileceğini söyleyen eşi Sevim Tekin, "Tekin Bey yaklaşık 2 yıldır yatağa bağlı yaşamını sürdürüyordu. Parkinson hastalığı ile mücadele etti. Acımız üzüntümüz büyük, yarın çocuklarımla komşularımızla son yolculuğuna uğurlayacağız" dedi. Sanatçı Özlem Tekin ise baba acısını sosyal paylaşım sitesinden, '"Her satırın anlamını önemini ayağa kalkarak heyecanlanarak tarif ederdi, fırtınadan korkmamayı onu dinlemeyi sevmeyi öğrendim, teşekkürler, babacım' sözleri ile paylaştı.







