

Kanal T televizyonunda sevilen sunucu Özlem Demir'in hazırlayıp her hafta Salı akşamları saat 10 da canlı yayınla konuklarını ağırladığı “ÖZLEMCE” programı Türk Patent Enstitüsü tarafından marka tescili yapıldı.







Dün akşam yayınlanan programına radyo programcısı ve ses analizi uzmanı Tuğçe Engin'le arabesk müziğin babalarından merhum Azer Bülbül'ün sevenleri ve fan clupları tarafından veliaht ilan edilen Fikret Delikanlı konuktu.







Ekranların sevilen sunucusu ve şiir yorumcusu Özlem Demir yayın öncesi konuklarının makyajını kendi elleriyle yapıyor. Öyleki sevilen sunucu bugüne kadar kimlerin yayın öncesi makyajını yapmadı ki; Cengiz Kurtoğlu, Şafak Sönmez, Karakız, Güçlü Soydemir ve dün akşam da Tuğçe Engin.







Ses analizi uzmanı radyo programcısı Tuğçe Engin programda çok konuşulacak bir konudan bahsetti Annesiyle birlikte Uzaylıları (ufo) gördüklerini söyledi..Azer Bülbül'ün fanları canlı yayın telefon santralini kilitledi.







Arabesk'in babalarından Azer Bülbül'ün sevenleri tarafından veliaht ilan edilen Fikret Delikanlı yakında tüm ulusal müzik kanallarında dönmeye başlayacak olan klibiyle herkesi duygulandıracak. Klibinde Alzheimer hastasını canlandırdı.







Sevilen sunucu ve şiir yorumcusu Özlem Demir stüdyoda yeni dekoruyla da beğenildi.



