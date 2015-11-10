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özkes'ten skandal 'atatürk' tweeti

ÖZKES'TEN SKANDAL 'ATATÜRK' TWEETİ

CHP'den istifa eden eski müftü İhsan Özkes, “Atatürk bugün yaşasaydı ilk işi herhalde CHP'yi kapatmak olurdu” iddiasında bulundu.

Tarih : 10 Kasım 2015, 09:18
Puan Ver : Özkes'ten Skandal 'atatürk' Tweeti(8/10)9


 CHP'den istifa eden eski müftü İhsan Özkes, bugünkü tweet'iyle yine gündemde.    

İhsan Özkes, “Atatürk bugün yaşasaydı ilk işi herhalde CHP'yi kapatmak olurdu” iddiasında bulundu.



İşte Özkes'in tweeti;










Etiketler: Özkes  Ten  Skandal    Atatürk    Tweeti    haber

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