ÖZKES'TEN SKANDAL 'ATATÜRK' TWEETİ
CHP'den istifa eden eski müftü İhsan Özkes, “Atatürk bugün yaşasaydı ilk işi herhalde CHP'yi kapatmak olurdu” iddiasında bulundu.
CHP'den istifa eden eski müftü İhsan Özkes, bugünkü tweet'iyle yine gündemde.
İhsan Özkes, “Atatürk bugün yaşasaydı ilk işi herhalde CHP'yi kapatmak olurdu” iddiasında bulundu.
İşte Özkes'in tweeti;
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