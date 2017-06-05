

EN BÜYÜK HIRSIZLIK İMARDAN GELİYOR



21 sene belediye başkanlığı yaptığını anlatan Bakan Özhaseki, şöyle devam etti: Sayıştay ve İçişleri Bakanlığı denetler. Bazen Sayıştay öyle abartır ki bu denetimi âdeta işkenceye dönüşür. Ama buna rağmen denetlemeli. Buna itirazımız yok. Diğeri de İçişleri Bakanlığı mülkiye müfettişlerinin yaptığı denetim. Ama mülkiye müfettişleri vali adayı olan insanlardır. İhtisasları imar konusunda değil. Yani belediyelerin üçüncü bir denetime ihtiyacı var. O da imar denetimi. En büyük hırsızlıklar, kötülükler, belalar imardan geliyor. O imarın bir an önce denetim altına alınması lazım. Tabii ki elindeki kesinleşen planlar konusunda eziyet edecek değiliz. Ama bir değişim ve dönüşüm varsa planda, ‘bir dakika niye değiştiriyorsun' deme hakkımızın olması lazım. Plan tadilatlarının niye yapıldığını sormamız lazım. Eğer bu tadilatlar makul ve haklı ise ‘doğru yapmışsın' deriz. Değilse, ‘bir dakika' denmesi lazım. Parsel bazlı imar değişiklikleri en büyük bela. Yoksa alan bazlı olanlara kimse itiraz etmiyor. Ayrıca., değer artış payı ile ilgili yeni bir adım atılacak. Değer artış payı şu anda belediyelere kalıyor. Ama yeni bir düzenleme ile bu payın bir kısmı kentsel dönüşüm uygulamalarına aktarılacak.







kaynak:türkiyegazetesi