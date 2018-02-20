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Özgürlüğe yolculuk! Mezbahaya götürülürken kaçtı, yüzerek adaya çıktı

ÖZGÜRLÜĞE YOLCULUK! MEZBAHAYA GÖTÜRÜLÜRKEN KAÇTI, YÜZEREK ADAYA ÇIKTI

Polonya'da kesilmek üzere mezbahaya götürülmek istenen inek, işçilerin elinden kaçarak hayatını kurtarmayı başardı. İnek, çevredeki gölü yüzüp geçerek gölün ortasındaki adaya çıktı.

Tarih : 20 Şubat 2018, 14:30
Puan Ver : Özgürlüğe Yolculuk! Mezbahaya Götürülürken Kaçtı, Yüzerek Adaya Çıktı(5/10)1

Polonya'da mezbahaya götürülmek üzereyken kaçan bir inek, bir çiti yıkıp, yakındaki bir gölde bulunan adaya yüzerek hayatta kalmayı başardı. Kaçak inek, son bir kaç haftayı ülkenin güneyindeki Nyskie Gölü'nde bulunan adalarda geçirdi.

SAHİBİ YAKALAMAKTAN VAZGEÇTİ

İneğin sahibi, yakalama girişimleri sırasında hayvanın başka yerlere yüzerek kaçması üzerine yakalama çabasından vazgeçti. İneğin vurulması çağrılarına şiddetle karşı çıkılırken, yerel bir siyasetçi "kahraman ineği" kurtarmayı görevi haline getirdiğini ifade etti.

UYUŞTURULMAYINCA KAÇMAYI BAŞARDI

Polonyalı haber sitesi Wiadomosci'ye göre her şey ineğin mezbahaya götürülürken bir kamyona yüklenmeye çalışılmasıyla başladı. Sahibinin ineğin uyuşturulması gerektiğini söylemesine rağmen, bu tavsiyesine uyulmadı ve hayvan kaçmayı başardı.

İnek kaçışı sırasında metal bir çiti yıkıp geçti ve bir çiftlik çalışanının kolunun kırılmasına ve kaburgalarının darbe almasına yol açtı. Nyskie gölünün kıyılarında görülünce, yakalanmaktan kaçmak için elinden geleni yaptı. Sahibi "Suyun altına bile daldığını gördüm" dedi.

UMUDU KESİNCE İNEĞE YEM BIRAKMAYA BAŞLADI

Adı sadece Bay Lukasz diye verilen ineğin sahibi, hayvanı yakalamaktan umudunu kesince, ineğin yaşadığı adaya yem bırakmaya başladı. Son olarak itfaiyecilerin bir botla adaya gidip yakalama girişimiyse, ineğin adadaki bir başka çıkıntıya 50 metre yüzmesi üzerine boşa çıktı.

Yerel siyasetçi Pawel Kukiz, Facebook'taki paylaşımında "Tüm vatandaşlarımız bu kadar kararlı olsaydı, Polonya çok daha müreffeh bir yer haline gelirdi"dedi.

İLK DEĞİL

Daha önce de Hollanda'da Hermien adlı bir inek mezbahadan kaçıp, altı hafta boyunca bir ormanda yaşamıştı. Bölge halkı Hermien'e bir çiftlikte bakılması için para toplamıştı.

2011'de de Alman hayvan hakları savunucuları, Yvonne adlı kaçak bir ineği bir boğayı kullanarak yakalamış ve bir çiftliğe yerleştirmişlerdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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