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Özgür Ulupınar, adaylık başvurusunu yaptı !

ÖZGÜR ULUPINAR, ADAYLIK BAŞVURUSUNU YAPTI !

Ak Parti Karabük milletvekili adaylığına başvuran Özgür Ulupınar, 1 kasım doğum günüm ve 2-0 yapacağız

Tarih : 04 Eylül 2015, 13:13
Puan Ver : Özgür Ulupınar, Adaylık Başvurusunu Yaptı !(9/10)7


AK Parti Karabük Milletvekili aday adaylığına parti genel merkezinde başvurusunu yapan Özgür Ulupınar, 1 Kasım Genel Seçim Tekrarı tarihinin aynı zamanda doğum günü olduğunu belirterek şu açıklamalarda bulundu;



“1 Kasım ayrıca benim doğum günüm ve bu tarihte AK Parti olarak Karabük'ten 2 Milletvekillini Ankara'ya göndereceğiz. 



Karabüklü hemşerilerimin şahsıma olan teveccühü karşısında adaylık başvurumu yapmayı kaçınılmaz gördüm. İnanıyorum ki 3 ay önce kaybettiğimiz bir milletvekilini tekrar geri kazanacağız”



Parti Genel Merkezinin bu sefer Karabük'te göstereceği adayları, seçmenin isteği doğrultusunda tercih edeceğinden şüphesinin olmadığını belirten Ulupınar “Doğru tercih edilen adaylar ile Karabük'te 2-0 alacağımızdan şüphemiz yok ve ben de bu sefer varım dedim” diye konuştu.



 








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