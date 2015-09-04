ÖZGÜR ULUPINAR, ADAYLIK BAŞVURUSUNU YAPTI !
Ak Parti Karabük milletvekili adaylığına başvuran Özgür Ulupınar, 1 kasım doğum günüm ve 2-0 yapacağız
AK Parti Karabük Milletvekili aday adaylığına parti genel merkezinde başvurusunu yapan Özgür Ulupınar, 1 Kasım Genel Seçim Tekrarı tarihinin aynı zamanda doğum günü olduğunu belirterek şu açıklamalarda bulundu;
“1 Kasım ayrıca benim doğum günüm ve bu tarihte AK Parti olarak Karabük'ten 2 Milletvekillini Ankara'ya göndereceğiz.
Karabüklü hemşerilerimin şahsıma olan teveccühü karşısında adaylık başvurumu yapmayı kaçınılmaz gördüm. İnanıyorum ki 3 ay önce kaybettiğimiz bir milletvekilini tekrar geri kazanacağız”
Parti Genel Merkezinin bu sefer Karabük'te göstereceği adayları, seçmenin isteği doğrultusunda tercih edeceğinden şüphesinin olmadığını belirten Ulupınar “Doğru tercih edilen adaylar ile Karabük'te 2-0 alacağımızdan şüphemiz yok ve ben de bu sefer varım dedim” diye konuştu.
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