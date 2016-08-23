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özgür suriye ordusu'na cerablus çağrısı

ÖZGÜR SURİYE ORDUSU'NA CERABLUS ÇAĞRISI

Suriyeli muhaliflerin operasyona hazırlandığı Cerablus'tan Özgür Suriye Ordusu'na çağrı geldi.

Tarih : 23 Ağustos 2016, 13:08
Puan Ver : Özgür Suriye Ordusu'na Cerablus Çağrısı(0/10)


Cerablus Yerel Konseyi, Özgür Suriye Ordusu'ndan Türkiye sınırı yakınlarındaki kenti IŞİD'den almasını istedi.



Konseyin açıklamasında kentin yaklaşık 3 yıldır IŞİD kontrolünde olduğu hatırlatıldı.



Örgütün halkın öldürülmesi, yerlerinden edilmesi, mallarına el konulması ve evlerinin yok edilmesi gibi suçlar işlediği belirtildi.








Etiketler: Özgür  Suriye  Ordusu  Na  Cerablus  Çağrısı    haber

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