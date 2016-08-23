

Cerablus Yerel Konseyi, Özgür Suriye Ordusu'ndan Türkiye sınırı yakınlarındaki kenti IŞİD'den almasını istedi.







Konseyin açıklamasında kentin yaklaşık 3 yıldır IŞİD kontrolünde olduğu hatırlatıldı.







Örgütün halkın öldürülmesi, yerlerinden edilmesi, mallarına el konulması ve evlerinin yok edilmesi gibi suçlar işlediği belirtildi.