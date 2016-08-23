ÖZGÜR SURİYE ORDUSU'NA CERABLUS ÇAĞRISI
Suriyeli muhaliflerin operasyona hazırlandığı Cerablus'tan Özgür Suriye Ordusu'na çağrı geldi.
Cerablus Yerel Konseyi, Özgür Suriye Ordusu'ndan Türkiye sınırı yakınlarındaki kenti IŞİD'den almasını istedi.
Konseyin açıklamasında kentin yaklaşık 3 yıldır IŞİD kontrolünde olduğu hatırlatıldı.
Örgütün halkın öldürülmesi, yerlerinden edilmesi, mallarına el konulması ve evlerinin yok edilmesi gibi suçlar işlediği belirtildi.
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