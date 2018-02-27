ÖZGE'YE BÜYÜK ŞOK! SALONU GÖRÜNCE AVM'Yİ TERK ETTİ
Bir dönem Hacı Sabancı ile yaşadığı aşkla adından söz ettiren Özge Ulusoy'un Bursa'da katıldığı söyleşi ilgi görmedi. Büyük hayal kırılığı yaşayan ünlü model, AVM'yi terk etti.
Ünlü manken ve sunucu Özge Ulusoy hafta sonu Bursa İnegöl'de bulunan bir AVM'de düzenlenen söyleşiye katıldı.
SADECE 34 KİŞİ VARDI
Ancak günlerce tanıtımı yapılan organizasyona beklenen ilgi gösterilmedi. Toplam 34 kişinin olduğu söyleşideki kalabalığın da Bursa'nın yerel gazetecileri ve mağaza sahiplerinden oluştuğu öğrenildi.
10 DAKİKA KALABİLDİ
Yaşanan bu gelişme üzerine organizasyon yetkilileri söyleşi için seyirci toplamak zorunda kaldı. Büyük şok yaşayan ünlü manken de 10 dakika kaldığı etkinlik sonrası hızla AVM'yi terk etti.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Kar Sevincini Mikrofonla Haykırdı: Nasıl Yağıyor Görüyorsunuz
- Yaşlı Anne-Baba Şizofreni Hastası Çocuklarının Kurbanı Oldu! Bıçaklayarak Öldürdü
- Kayınpeder, Tartıştığı Gelini Ve Oğluna Kurşun Yağdırdı: 1 Ölü, 1 Yaralı
- Kar Her Saat Biraz Daha İstanbul'a Yaklaşıyor! Edirne'de Okullar Tatil Edildi
- Fransız Sömürgesi Altında Kalan Cezayir, Zamanla Dilini Ve Kültürel Değerlerini Kaybetti
EKONOMİ HABERLERİ
- A400M Taşıma Uçaklarının Bakımları Kayseri'de Yapılacak! 1,8 Milyon Euro Cepte Kalacak
- İkinci El Piyasası Hareketlendi! 8 Milyon Araç Satışı Bekleniyor
- Dünyanın En Zenginlerindendi! Bir Gecede Milyarlarca Dolar Kaybetti
- Memura 352 Lira Aile Yardımı Geliyor
- Matrix Filmiyle Ünlenmişti! Nokia 8110 Geri Dönüyor
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Filin Saldırısına Uğrayan Hintli, Hayatını Kaybetti
- Rusya'nın Suriye'ye Gönderdiği Su-57 Savaş Uçakları Uydudan Böyle Görüntülendi
- Doğu Guta'da Yaşanan Krizle İlgili Bilinmesi Gerekenler
- Kosova'nın Strazburg Başkonsolosluğuna Saldırı Düzenlendi
- Papua Yeni Gine'deki 7,5'lik Deprem, Dağları Yerinden Oynattı
Bu Haberle İlgili Yorumlar