

Mersin'in Tarsus ilçesinde hunharca katledilen üniversite öğrencisi Özgecan Aslan'sız ilk bayramı geçiren Aslan ailesi, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde kızlarının mezarı başında gözyaşı dökerek dua etti.







Özgecan Aslan'ın babası Mehmet, annesi Songül, ablası Beste ve kardeşi Barış Ali, Ramazan Bayramı dolayısıyla sabah erken saatte Özgecan'ın Mersin Şehir Mezarlığı'ndaki kabrini ziyaret etti. Aslan ailesine akrabaları ve dostları da eşlik ederken, Özgecan'sız ilk bayramı geçiren baba Mehmet ve anne Songül Aslan kızlarının mezarını çiçeklerle donattı. Bir süre mezarı düzenleyen Mehmet Aslan kızına ‘meleğim' diye seslenerek gözyaşı dökerken, anne Songül Aslan da ‘Özgecanım' diyerek uzun süre ağladı.







Kızlarının mezarı başında dua edip Kur'an-ı Kerim'den ayetler okuyan Aslan ailesini vatandaşlar da yalnız bırakmadı. Bayram dolayısıyla yakınlarının mezarlarını ziyarete gelen çok sayıda vatandaş, Özgecan'ın mezarına gelerek dua okudu. Bazı vatandaşlar Özgecan'ın mezarını sulayarak çiçek ve şeker bırakırken, aileye de başsağlığı dileyerek acılarına ortak oldular. Özgecan'ın mezarının yanındaki ağaçlara fotoğrafı ile birlikte ‘Özgecan'ın çığlığını duydunuz mu? Başka canların yanmaması için kadına şiddete son' yazılı büyük bir pankart asılması da dikkat çekti.