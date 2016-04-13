

Adana F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda üniversiteli Özgecan Aslan'ın katili 27 yaşındaki Ahmet Suphi Altındöken'i tabancayla vurarak öldüren hükümlü 46 yaşındaki Gültekin Alan ile sona yardım ettiği öne sürülen aralarında bir infaz koruma memuru ve silahı cezaevine soktuğu iddia edilen bir kadının da bulunduğu gözaltındaki bazı kişiler de adliyeye sevk edildi. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da, tabancanın içeride görev yapan biri tarafından sokulduğuna dair bulgular olduğunu, ayrıca 2 cezaevi müdürü ile 3 görevlinin açığa alındığını açıkladı.







Tuvalette bulduğunu ileri sürdüğü tabancayı bir gardiyanın başına dayayarak ölüm tehdidiyle hücrelerindeki baba Necmittin Altındöken ve oğlunu koğuşlarında tabancayla vuran katil zanlısı Gültekin Alan, büyük gizlilik içinde Adana Adliyesi'ne getirildi. Alan'a yardım ettiği öne sürülen şüpheliler de sorgulanmak üzerine ayrı ayrı adliyeye getirildi. Şüphelilerin ifadesi olayı sorgulayan Cumhuriyet Savcısı tarafından alınırnken, adliye çevresinde geniş güvenlik önlemi uygulandı.







BOZDAĞ AÇIKLADI



Müfettişler ve cumhuriyet savcılarının soruşturma/inceleme sonuçlarını aktaran Bozdağ şu bilgiyi verdi: "Çok ciddi güvenlik tedbirleri var. Bütün bunları herhangi birinin aşabilme imkanı yok. Bu bizim değerlendirmelerimize göre, içeride görev yapan 1 infaz koruma memurundan veya diğer 1 çalışandan ancak destek alarak yapılabilecek bir çalışma olduğunu değerlendiriyoruz. 1 müfettiş ile 2 kontrolörü olayı tetkik etmek ve gerekli incelemeleri yapıp, rapora bağlamak üzere mahalline gönderdik. Ayrıca Adana Cumhuriyet Başsavcılığı da bu konuda bir adli soruşturma başlattı. Soruşturma bütün detaylarıyla şu anda sürüyor. Elde edilen ilk bilgilere göre, silahın içeriye oradaki bir görevli tarafından sokulduğuna dair bulgulara rastlandı, şu anda gözaltına alındı. Dışarıda, içeride ona yardımcı olan başkaları var. Onlarla ilgili de gözaltılar var. Soruşturma devam ediyor. Öte yandan 2 cezaevi müdürü ile 3 görevli de açığa alınmıştır. Bu kabul edilebilir bir durum değildir. Cezaevine silahın içeriden yardım suretiyle sokulabilmiş olmasını savunmak mümkün değil. Bu, gerçekten güvenlik açısından bir zafiyettir. Bu nedenle bu konuda ihmali, kusuru, kastı olan kim varsa onlarla ilgili her türlü adli ve idari tahkikat yapılacak ve gerekli müeyyideler uygulanacaktır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın."