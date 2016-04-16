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özgecan'ın katiline sonunda mezar bulundu

ÖZGECAN'IN KATİLİNE SONUNDA MEZAR BULUNDU

Kaldığı cezaevinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Özgecan Aslan'ın katili Suphi Altındöken'in cenazesi, tam 5 gün sonra toprağa verildi.

Tarih : 16 Nisan 2016, 09:21
Puan Ver : Özgecan'ın Katiline Sonunda Mezar Bulundu(6/10)5


Belediye izin vermeyince Adana ve Mersin arasında gidip gelen cenaze, gece yarısı yakınlarına teslim edildi. Altındöken'in tabutu üstü açık bir pikabın kasasına konularak, Mersin'e toprağa verilmek üzere gizli tutulan mezarlığa gönderildi.



Özgecan Aslan'ı kaçırıp, vahşice katleden ve cezaevinde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Suphi Altındöken'in cenazesi tam 5 gün sonra toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Altındöken'in tabutunun başucuna annesine ait olduğu belirtilen tülbent konulurken, cenaze Mersin'de gizli tutulan bir mezarlıkta defnedilmek üzere üstü açık bir pikabın kasasına konulması dikkat çekti.








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