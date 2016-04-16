

Belediye izin vermeyince Adana ve Mersin arasında gidip gelen cenaze, gece yarısı yakınlarına teslim edildi. Altındöken'in tabutu üstü açık bir pikabın kasasına konularak, Mersin'e toprağa verilmek üzere gizli tutulan mezarlığa gönderildi.







Özgecan Aslan'ı kaçırıp, vahşice katleden ve cezaevinde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Suphi Altındöken'in cenazesi tam 5 gün sonra toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Altındöken'in tabutunun başucuna annesine ait olduğu belirtilen tülbent konulurken, cenaze Mersin'de gizli tutulan bir mezarlıkta defnedilmek üzere üstü açık bir pikabın kasasına konulması dikkat çekti.