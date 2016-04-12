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ÖZGECAN'IN KATİLİNE ADANA'DA DA MEZAR YOK


ÖZGECAN'IN KATİLİNE ADANA'DA DA MEZAR YOK
Tarih : 12 Nisan 2016, 13:47
Puan Ver : Özgecan'ın Katiline Adana'da Da Mezar Yok(8/10)6


Adana E Tipi Kapalı Cezaevinde uğradığı silahlı saldırıda yaralanan ve kaldırıldığı hastanede ölen Altındöken'in cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemleri tamamlandıktan sonra gece defnedilmek üzere Mersin'in Tarsus ilçesine gönderildi. Ancak Tarsus Belediyesi'nin izin vermemesi üzerine Altındöken'in cenazesi sabah saatlerinde özel bir araçla Adana'ya getirilerek devlet hastanesi morguna konuldu.



Adana Büyükşehir Belediyesi'nin de izin vermemesi üzerine defnedilemeyen Altındöken'in cenazesi, hala morgda bekletiliyor.








Etiketler: Özgecan  In  Katiline  Adana  Da  Da  Mezar  Yok    haber

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