

Adana E Tipi Kapalı Cezaevinde uğradığı silahlı saldırıda yaralanan ve kaldırıldığı hastanede ölen Altındöken'in cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemleri tamamlandıktan sonra gece defnedilmek üzere Mersin'in Tarsus ilçesine gönderildi. Ancak Tarsus Belediyesi'nin izin vermemesi üzerine Altındöken'in cenazesi sabah saatlerinde özel bir araçla Adana'ya getirilerek devlet hastanesi morguna konuldu.



Adana Büyükşehir Belediyesi'nin de izin vermemesi üzerine defnedilemeyen Altındöken'in cenazesi, hala morgda bekletiliyor.