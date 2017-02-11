

Mersin'in Tarsus ilçesinde 11 Şubat 2015 tarihinde bindiği bir midibüste vahşice katledilen ve kadına yönelik şiddetin sembol ismi olan üniversite öğrencisi Özgecan Aslan'ın hayatı film oluyor. Yönetmen-Yapımcı Ali Avcı'nın çekeceği 'Cennetin Kuşları' filminin galası, Özgecan'ın doğum günü olan 22 Ekim 2017'de yapılacak.







Tarsus'ta 11 Şubat 2105 akşamı Mersin'deki evine dönmek için bindiği midibüsün sürücüsü Suphi Altındöken tarafından cinsel tacize uğrayan, daha sonra Suphi Altındöken'in babası Necmettin Altındöken ve arkadaşı Fatih Gökçe'nin de yardımıyla vahşice öldürülerek bedeni yakılan 20 yaşındaki Özgecan, sinema filmiyle ölümsüzleşecek.







kaynak:habertürk