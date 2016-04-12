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ÖZGECAN'IN BABASI CANLI YAYINDA KONUŞTU


ÖZGECAN'IN BABASI CANLI YAYINDA KONUŞTU
Tarih : 12 Nisan 2016, 16:50
Puan Ver : Özgecan'ın Babası Canlı Yayında Konuştu(7/10)5


“Onu affedecek kuvveti kendimde bulamıyorum” diyen Özgecan'ın babası Mehmet Aslan, "İyi oldu" yorumlarına ise karşı çıkarak, "Bunu demeyin. Herkes kendi sorumluluğunu görsün" diye konuştu.



Aslan, Suphi Altındöken'e mezar yeri bulunamaması içinse, "Ya bir dağ başına, ya bir ovaya ama gömülmesi gerekiyor. Gitsin herkes okusun, dua etsin demiyorum. Ama Allah rahmet eylesin diyorum başka ne diyebilirim. Her şey takdiri ilahi" ifadelerini kullandı.



Acılı baba kızının katledilişini ‘yeni bir günün doğumu' olarak görmek istediğini aktardı.








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