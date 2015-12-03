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ÖZGECAN'IN ANNESİ SONGÜL ASLAN KONUŞTU


ÖZGECAN'IN ANNESİ SONGÜL ASLAN KONUŞTU
Tarih : 03 Aralık 2015, 15:17
Puan Ver : Özgecan'ın Annesi Songül Aslan Konuştu(9/10)10


Mersin'in Tarsus ilçesinde öldürülen Özgecan Aslan'ın annesi Songül Aslan, her 3 sanığa da ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesiyle ilgili, "Hak ettikleri en büyük cezayı alacaklarını biliyordum. Özgecanımın kanı yerde kalmayacaktı" dedi. Songül Aslan, geçtiğimiz Şubat ayında matemlerinin simgesi olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a siyah başörtüsü göndermişti. Cezanın açıklanmasının ardından ise beyaz başörtüsü göndereceğini söyledi.



“KIZIM GERİ GELMEYECEK”



Aslan, evinde gazetecilere yaptığı açıklamada, bekledikleri bir sonucun çıktığını söyledi. Kızının geri gelmeyeceğini ifade eden Aslan, "Hakkettikleri en büyük cezayı alacaklarını biliyordum. Özgecanımın kanı yerde kalmayacaktı. Yine de ben mutlu olmadım çünkü benim kızım geri gelmeyecek ama devletimizden Allah razı olsun. Hak ettikleri cezayı en yüksek şekilde aldılar" dedi.



“ÖZGECAN YASASI ÇIKSIN”



Başka canların yanmaması için "Özgecan yasasının" çıkmasını isteyen Aslan, şöyle devam etti:



"Hiçbir kadınımız şiddet görmesin, ağlamasın, üzülmesin, ölmesinler. Özgecan yasasının muhakkak çıkmasını istiyorum devlet büyüklerimizden. Kadınlarımız şiddete uğruyor, öldürülüyor hiçbir suçu günahı yokken. Bu tür şeyler olmasın. Adaletin yerine geldiğine inanıyorum çünkü çok ilgilenildi, üstünde duruldu. İnşallah ömür boyu hapisten çıkmayacaklar. Hiçbir zaman bunların acısı bitmesin diyorum. Allah ne bu dünya da ne de öbür dünyada gün yüzü göstermesin."








Etiketler: Özgecan  In  Annesi  Songül  Aslan  Konuştu    haber

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