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ÖZGECAN YASASI MECLİS BAŞKANLIĞINDA


ÖZGECAN YASASI MECLİS BAŞKANLIĞINDA
Tarih : 07 Temmuz 2015, 14:49
Puan Ver : Özgecan Yasası Meclis Başkanlığında(7/10)7


CHP İstanbul Milletvekili, Gülay YEDEKCİ, 1 milyondan fazla kişinin altına imza attığı kamuoyunda ÖZGECAN YASASI olarak bilinen TCK Madde 102'yi Meclis gündemine taşıdı. 


 


Yedekci, verdiği kanun teklifi ile Türk Ceza Kanunu'nun Cinsel Saldırı suçlarını düzenleyen 102. maddesinde, iyi hal ve haksız tahrik indirimlerinin kaldırılmasını önerdi. 


 


Yedekci ayrıca "Çocukların Cinsel İstismarı"nı içeren TCK 103'üncü maddesi ile, "Reşit olmayanla cinsel ilişki" suçlarını düzenleyen 104'üncü maddesinde de değişiklik yapılması için teklif verdi. Yedekci 104. madde de yaptığı değişiklik teklifi ile de "çocuk gelinlerin" önlenmesi için ve cezanın arttırılmasının önünü açtı.







Etiketler: Özgecan  Yasası  Meclis  Başkanlığında    haber

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