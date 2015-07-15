

MERSİN'in Tarsus İlçesi'nde hunharca öldürülen üniversite öğrencisi Özgecan Aslan duruşmasında, minibüs şoförü Ahmet Suphi Altındöken'in olay sırasında yardıma çağırdığı arkadaşı Fatih Gökçe'nin de genç kıza tecavüz etmiş olabileceğine ilişkin ifadesini dikkate alan savcılık, bu kişi hakkında 'Nitelikli cinsel saldırı' suçundan da ek iddianame hazırlandı. İddianame mahkemece kabul edildi.



13 Şubat'ta Tarsus'ta dere yatağında yakılmış cesedi bulunan Özgecan Aslan'ın katil zanlıları minibüs şoförü 26 yaşındaki Ahmet Suphi Altındöken, babası 50 yaşındaki Necmittin Altındöken ile arkadaşı 25 yaşındaki Fatih Gökçe, 12 Haziran'da Tarsus 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Duruşmada sanıklardan şoför Suphi Altındöken, ağlayarak yaptığı savunmasında, "İlk kez burada söylüyorum. Fatih arabadan inerken kemerini sıkıp fermuarını çekti. Cinsel bir şey yaptı mı yapmadı mı bilmiyorum ama yeltendiğini biliyorum. Kendisine de sordum yapmadığını söyledi" dedi.







İDDİANAME KABUL EDİLDİ







Bu ifadelerin ardından mahkeme heyeti, Fatih Gökçe hakkında cinsel saldırı suçuyla ilgili ek iddianame hazırlanmasına karar verdi. Cinsel saldırı iddiasını inceleyen Cumhuriyet Savcısı Ayhan Akyol ek iddianame hazırladı. Hazırlanan ek iddianamede Fatih Gökçe'nin suçlamayı kabul etmediği belirtilerek, "Sanık Fatih Gökçe'nin maktul Özgecan Aslan'ın içerisinde bulunduğu aracın içerisinden indiği sırada pantolonunun fermuarını çektiğini ve iç çamaşırı ve üzerini düzelttiği yönünde beyanlarda bulunduğu, şüpheli Ahmet Suphi Altındöken'in bu beyanıyla şüpheli Fatih Gökçe'nin maktul Özgecan Aslan'a karşı cinsel saldırı suçunu işlediği yönünde iddiada bulunulduğu, şüpheli Fatih Gökçe'nin suçlamayı kabul etmediği, bu haliyle de şüphelinin üzerine atılı suç ile ilgili olarak kamu davası açmak için yeterli suç şüphesinin oluştuğu, ve şüphelinin üzerine atılı suçu işlediği değerlendirilmekle" denildi.







Tarsus 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi, incelediği iddianameyi kabul ederek 9 Eylül'de ikinci duruşması görülecek ana davanın dosyasıyla birleştirdi.







'Canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme, bir suçu gizlemek veya başka bir suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak amacıyla öldürme, başka bir suçu işleyememekten kaynaklanan infialle öldürme' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanan Fatih Gökçe, bundan sonraki duruşmalarda cinsel saldırı suçundan da yargılanacak.







'ŞÜPHELENİYORDUK'







Ek iddianameyi değerlendiren Özgecan Aslan'ın ailesinin avukatlarından Sevim Küçük, soruşturma ve ilk dava aşamasında Fatih Gökçe hakkında 'nitelikli cinsel saldırı' suçlaması olmadığını belirterek, şunları söyledi:







"İlk duruşmada Fatih Gökçe'nin de tecavüz girişiminde bulunduğuna dair şüpheler artarak, kendisinin de bu suçtan da yargılanması kararı çıkmıştı. Fatih Gökçe'nin cinsel saldırı girişiminin olduğundan en başından beri şüpheleniyorduk. Çünkü Fatih Gökçe'nin, Özgecan'ın öldürülmesi ve cesedinin yok edilmesi konusunda olayın en başından beri ısrarlı ve kararlı olduğunu ifadelerden görüyorduk. Mahkemede Suphi Altındöken'in bu konudaki ifadeleri, avukatların mahkemedeki çapraz sorgusunda ortaya çıkan ifadeler, bu şüphemizi kanıtlar nitelikte oldu."







AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBETLERİ İSTENİYOR







Özgecan Aslan'ın ölümüyle ilgili yargılanmaları devam eden tutuklu diğer sanıklardan Ahmet Suphi Altındöken'in 'Canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme, bir suçu gizlemek veya başka bir suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak amacıyla öldürme, başka bir suçu işleyememekten kaynaklanan infialle öldürme, nitelikli cinsel saldırıya teşebbüs ve cinsel saikle kişiyi hürriyetinden yoksun kılma'; Necmittin Altındöken'in ise 'Canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme, bir suçu gizlemek veya başka bir suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak amacıyla öldürme, başka bir suçu işleyememekten kaynaklanan infialle öldürme' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapsi isteniyor.