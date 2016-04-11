ÖZGECAN ASLAN'IN KATİLLERİ CEZAEVİNDE VURULDU
Özgecan Aslan davasında ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırılan Ahmet Suphi Altındöken ile babası Necmettin Altındöken, Adana Kürkçüler Cezaevi'nde tutuluyordu.
Baba Altındöken ile oğlu Suphi Altındöken, cezaevinde silahlı saldırıya uğradı.
Yaralanan baba-oğul hastaneye kaldırıldı. Ahmet Suphi Altındöken'in ağır yaralandığı belirtiliyor.
11 Şubat 2015'te Mersin Tarsus'ta kaybolan 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Özgecan Aslan, bindiği minibüste öldürülmüş, Aslan'ın cansız bedeni 2 gün sonra bulunmuştu.
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