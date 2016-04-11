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ÖZGECAN ASLAN'IN KATİLLERİ CEZAEVİNDE ÖLDÜRÜLDÜ !


ÖZGECAN ASLAN'IN KATİLLERİ CEZAEVİNDE ÖLDÜRÜLDÜ !
Tarih : 11 Nisan 2016, 17:10
Puan Ver : Özgecan Aslan'ın Katilleri Cezaevinde Öldürüldü !(9/10)11


Özgecan Aslan'ın katil zanlısı 26 yaşındaki Ahmet Suphi Altındöken kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.



Özgecan Aslan'ın katil zanlısı ile ilgili bir son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Mersin'de öldürülen üniversite öğrencisi Özgecan Aslan'ın katilleri Ahmet Suphi Altındöken ile babası Necmettin Altındöken, cezaevinde silahlı saldırıya uğradı.



Özgecan Aslan davasında ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırılan Ahmet Suphi Altındöken ile babası Necmettin Altındöken, Adana Kürkçüler Cezaevi'nde tutuluyordu. Ahmet Suphi Altındöken'in öldüğü bilgisi az önce geldi.



11 Şubat 2015'te Mersin Tarsus'ta kaybolan 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Özgecan Aslan, bindiği minibüste öldürülmüş, Aslan'ın cansız bedeni 2 gün sonra bulunmuştu. İşte son gelişme...Özgecan Aslan'ın katilleri cezavinde vuruldu. Özgecan Aslan cinayeti kamuoyunda büyük tartışma yarattıktan sonra cinayeti işleyenlerin akıbeti merakla bekleniyordu. Özgecan Aslan cinayetiyle ilgili gelen son dakika haberleri Özgecan'ın katillerinin  vurulduğu yönünde. Mersin'in Tarsus İlçesi'nde hunharca öldürülen üniversite öğrencisi 20 yaşındaki Özgecan Aslan'ın katil zanlısı 26 yaşındaki Ahmet Suphi Altındöken ile babası Necmettin Altındöken, cezaevinde saldırıda yaralandı. Göğsünden ağır yaralanan Ahmet Suphi Altındöken kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.



Geçen yıl 3 Aralık'ta Tarsus 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan son duruşmada Özgecan Aslan'ın katil zanlısı Ahmet Suphi Altındöken ile babası Necmettin Altıdöken ile arkadaşı 20 yaşındaki Fatih Gökçe, ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı. Türkiye'de ölümüyle infial yaratan Özgecan Aslan'ın katil zanlısı Ahmet Suphi Altındöken ile babası Necmettin Altındöken, Adana E Tipi Kapalı Cezaevi'nde saldırıya uğradı. Silah sesleri duyulurken ağır yaralanan baba ile oğlu ayrı ayrı ambulanslarla Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.



İlk belirlemelere göre karın boşluğundan 2 kurşun ile yaralanan Necmettin Altındöken ile göğüs kısmından tek kurşun ile yaralanan Ahmet Suphi Altındöken hayatını kaybetti. 26 yaşındaki Ahmet Suphi Altındöken kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken baba Necmettin Altındöken'in hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.








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