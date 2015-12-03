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ÖZGECAN ASLAN DAVASINDA KARAR ÇIKTI !


ÖZGECAN ASLAN DAVASINDA KARAR ÇIKTI !
Tarih : 03 Aralık 2015, 11:58
Puan Ver : Özgecan Aslan Davasında Karar Çıktı !(5/10)4


Türkiye bu yıl Şubat ayında inanılmaz bir haberle sarsıldı. 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Özgecan Aslan, 11 Şubat günü evine giderken minibüse binmiş ve sonra kendisinden haber alınamamıştı. 2 gün sonra Özgecan'ın yakılmış cesedi bulundu. Korkunç cinayetin ayrıntıları ortaya çıktıkça, Türkiye ayağa kalktı. Bugün cinayetin üç zanlısı Ahmet Suphi Altındöken, babası Necmettin Altındöken ve arkadaşı Fatih Gökçe üçüncü kez mahkemeye çıktı. Ve üç sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Ayrıca tecavüz ve diğer suçlardan da minibüs şoförü Ahmet Suphi Altındöken'e 27, arkadaşı Fatih Gökçe'ye 24 yıl hapis cezası verildi.








Etiketler: Özgecan  Aslan  Davasında  Karar  Çıktı      haber

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