Xbox Game Pass Çıkış Tarihi Belli Oldu
Cisco Iot İçin Başarı Oranını Artırıyor
Xiaomi Mi Max 2 Resmen Tanıtıldı
Moto Z2 Play'in Özellikleri Netlik Kazandı
Oppo R11 Çok Yakında Tanıtılacak
Kırmızı Xperia Xz Premium Geliyor
Apple Qualcomm Kavgası Büyüyor
Kalp Krizi Riskini Belirleyen Kan Testi!
Myk Ve Bakanlar Kurulu Şekillenmeye Başladı
Eyüp'te Kaza! 1 Ölü!
Özge Ulusoy: Sözlerimin Arkasındayım
Allah Tekrarını Nasip Etsin
Beşiktaş'a Tesislerde Coşkulu Karşılama
İşte Beşiktaş'ın Yeni Amblemi
Yeni Volvo Xc60 En Güvenli Otomobillerden Biri Olacak
'fed Piyasaları Bulandırmamaya Çalışıyor'
Esnafın Borcu Siliniyor
Otomotiv Sektörü Bir Rekora Daha Koşuyor!
Çeyrek Altın Ne Kadar?
120 Bin İnşaat Firması İçin Kritik Tarih 9 Haziran

özge ulusoy: sözlerimin arkasındayım

ÖZGE ULUSOY: SÖZLERİMİN ARKASINDAYIM

Özge Ulusoy, Raşit Bağzıbağlı'nın defilesi için Kıbrıs'a gitmeden önce bir AVM'de alışveriş yaptı.

Tarih : 29 Mayıs 2017, 09:46
Puan Ver : Özge Ulusoy: Sözlerimin Arkasındayım(7/10)4



Özge Ulusoy, Raşit Bağzıbağlı'nın defilesi için Kıbrıs'a gitmeden önce bir AVM'de alışveriş yaptı. HT Magazin'in haberine göre, spor giyim tarzıyla dikkat çeken ünlü model, Lefke Avrupa Üniversitesi'nde katıldığı söyleşide yaptığı, “Mankenler fakirlerle mi çıksın?” çıkışıyla ilgili konuştu.




Ulusoy konuyla ilgili sorular üzerine, “Sözlerimin arkasındayım” dedi.



 


 


kaynak:habertürk









Etiketler: Özge  Ulusoy  Sözlerimin  Arkasındayım    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER