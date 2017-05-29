ÖZGE ULUSOY: SÖZLERİMİN ARKASINDAYIM
Özge Ulusoy, Raşit Bağzıbağlı'nın defilesi için Kıbrıs'a gitmeden önce bir AVM'de alışveriş yaptı.
Özge Ulusoy, Raşit Bağzıbağlı'nın defilesi için Kıbrıs'a gitmeden önce bir AVM'de alışveriş yaptı. HT Magazin'in haberine göre, spor giyim tarzıyla dikkat çeken ünlü model, Lefke Avrupa Üniversitesi'nde katıldığı söyleşide yaptığı, “Mankenler fakirlerle mi çıksın?” çıkışıyla ilgili konuştu.
Ulusoy konuyla ilgili sorular üzerine, “Sözlerimin arkasındayım” dedi.
kaynak:habertürk
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