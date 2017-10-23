Ünlü model Özge Ulusoy, Harbiye'deki Klein adlı mekanda sabahın ilk ışıklarına kadar eğlendi.

"BENİ BURADA NASIL YAKALADINIZ?"

Mekanın ön kapısında gazetecilerin olduğunu öğrenen model, mal kabul bölümünden gece kulübünü terk etti. Yine de görüntülenmekten kurtulamayan Ulusoy, "Beni burada nasıl yakaladınız?" diye sordu.

İşte Özge Ulusoy'un gafil avlandığı geceden kareler;

Kaynak: haberinburada