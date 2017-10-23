ÖZGE ULUSOY, EĞLENDİĞİ MEKANIN MAL KABUL BÖLÜMÜNDEN ÇIKTI
Son olarak Arda Turan'la aşk yaşadığı haberleri ile gündeme gelen Özge Ulusoy, önceki akşam eğlendiği mekanın mal kabul bölümünden çıkarken basın mensuplarına yakalandı.
Ünlü model Özge Ulusoy, Harbiye'deki Klein adlı mekanda sabahın ilk ışıklarına kadar eğlendi.
"BENİ BURADA NASIL YAKALADINIZ?"
Mekanın ön kapısında gazetecilerin olduğunu öğrenen model, mal kabul bölümünden gece kulübünü terk etti. Yine de görüntülenmekten kurtulamayan Ulusoy, "Beni burada nasıl yakaladınız?" diye sordu.
İşte Özge Ulusoy'un gafil avlandığı geceden kareler;
Kaynak: haberinburada
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